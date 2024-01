Notte di Capodanno in Trentino: 27enne perde la mano per un’esplosione

lunedì, 1 gennaio 2024

Trento – Più di 40 interventi dei vigili del fuoco nella notte di San Silvestro in Trentino, soccorso in via Maccani a Trento un 27enne moldavo che – poco dopo la mezzanotte – ha perso una mano per l’esplosione di un petardo. Altri interventi dell’equipe medica di 118 Trentino emergenza nel capoluogo, in Val di Sole e Val Rendena per giovani che hanno riportato escoriazioni e bruciature alle mani e sono stati trasportati in ospedale per le prime cure.

Un giovane, 23 anni, marocchino richiedente asilo, è stato accompagnato in questura e denunciato per resistenza: durante la serata in piazza Duomo a Trento aveva fatto esplodere dei mortaretti vicino alle persone che stavano festeggiando. Controlli delle forze dell’ordine, oltre che a Trento anche a Madonna di Campiglio e Folgaria, dove migliaia di persone hanno festeggiato in piazza l’arrivo dell’anno nuovo.