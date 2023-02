Neve, bollicine e grandi emozioni: dal Burton Mountain Mash a San Valentino, le iniziative a Madonna di Campiglio

venerdì, 10 febbraio 2023

Madonna di Campiglio – Una frizzante Madonna di Campiglio si prepara in una cornice dove neve ed eccellenza emozionano in ogni occasione. Grandi evoluzioni all’Ursus Snow Park con Burton Mountain Mash, appuntamenti con le bollicine di Trentodoc sulle Dolomiti e tante opportunità sul territorio per trascorrere San Valentino.

FINO AL 12 FEBBRAIO 2023

MADONNA DI CAMPIGLIO

BURTON MOUNTAIN MASH

Madonna di Campiglio ospita l’evento internazionale BURTON Mountain Mash: una settimana di puro divertimento per tutti gli amanti dello snowboard, pro-rider, amatori e anche bambini.

Molti gli eventi e le attività in programma, inoltre, tutti quelli che invece vogliono solo divertirsi e snowboardare, godendosi il contest, potranno provare gratuitamente tante tavole e attacchi Burton sulle piste e sulle strutture dell’Ursus Park.

2-5 MARZO 2023

MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO

TRENTODOC SULLE DOLOMITI

Il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1000 metri di quota, il 20% sopra i 2000 e son ben 94 le vette che superano i 3000 metri. É questo il Trentino, Wine Region of the Year 2020 secondo Wine Enthusiast, luogo in cui la cultura della vite si intreccia con la storia e la montagna.

Primo metodo classico ad ottenere la Doc in Italia, fra i primi al mondo, profondamente legato alla montagna, unico, grazie al territorio in cui nasce.

Oggi sono 63 le case spumantistiche trentine, grandi e piccole realtà: il marchio si trova apposto su ogni bottiglia di circa 200 etichette prodotte. Tante opportunità per scoprire e degustare Trentodoc nei locali di Madonna di Campiglio e Pinzolo – curati e di qualità – dove verranno proposti agli ospiti i migliori abbinamenti.