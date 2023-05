Museo dell’emigrazione di montagna a Pinzolo, pronti 700mila euro

venerdì, 19 maggio 2023

Pinzolo (Trento) – Il Consiglio provinciale di Trento, dopo l’accordo tra i gruppi politici, ha discusso rapidamente gli ordini del giorno alla variazione di bilancio, approvando 5 degli otto documenti. In particolare quella sul museo dell’emigrazione di Pinzolo (Trento).

Il parere è stato favorevole per due ordini del giorno di Filippo Degasperi (tempi più rapidi per le ambulanze, realizzazione degli spogliatoi per il liceo Prati), due di Vanessa Masè (per finanziare il bando per conservare il patrimonio popolare e per finanziare il Museo dell’emigrazione di montagna di Pinzolo), uno di Lucia Coppola (sul rinnovo del contratto del settore pubblico).

Vanessa Masè (La Civica)

Soldi per il Museo dell’emigrazione di montagna di Pinzolo (accolto)

L’ordine del giorno di Vanessa Masè impegna la Giunta a stanziare 700mila euro per la realizzazione del Museo dell’emigrazione di montagna che è già in fase di progettazione avanzata e la cui realizzazione è prevista al Paladolomiti di Pinzolo.

Filippo Degasperi (Onda)

Tempi più rapidi per le ambulanze (accolto) – Approvato all’unanimità in forma emendata (esclusa la premessa) l’ordine del giorno dell’esponente di Onda, il cui dispositivo, riformulato in accordo con l’assessora Stefania Segnana impegna all’attivazione di un confronto con gli operatori del 118 e il personale del pronto soccorso per valutare ulteriori modalità operative unitamente a eventuali risorse finanziarie aggiuntive, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tali da consentire di potenziare le operazioni di triage dei pazienti che arrivano in ambulanza.

Filippo Degasperi (Onda)

Nelle classi armadietti per i cellulari (respinto) – L’odg, respinto con 13 favorevoli e 16 contrari, chiedeva alla Giunta di verificare la possibilità di installare nelle classi scolastiche armadietti per i cellulari degli studenti che potrebbero essere realizzati anche dagli alunni delle scuole tecniche.

Lucia Coppola (Europa Verde)

Rinnovare il contratto del settore pubblico (accolto)

L’ordine del giorno di Lucia Coppola è stato accolto all’unanimità in forma emendata e modificato anche nella premessa comesegue: premesso che i dipendenti pubblici, tramite le organizzazioni sindacali, riuniti in assemblee pubbliche, hanno chiesto a gran voce risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro relativo al 2022-2024; e premesso che salute, scuola, assistenza, sicurezza, welfare territoriale sono la colonna portante a garanzia dei diritti universali, il documento impegna la Giunta a valutare, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio pluriennale, la possibilità di rinnovare il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici relativo al 2022-2024, stanziando fondi per far fronte alla perdita del potere di acquisto degli attuali salari anche a causa dell’inflazione galoppante.

Alex Marini (5 Stelle)

Interventi contro lo spreco dell’acqua (respinto)

L’ordine del giorno dell’esponente di 5 Stelle, respinto con 13 sì e 12 no, impegnava la Giunta a fornire un cronoprogramma di interventi nel settore acqua da presentare alla Commissione competente entro 30 giorni specificando le iniziative da finanziare con fondi Pat e risorse del Pnrr; ad adottare adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alle dispersioni idriche; a promuovere sistemi e tecniche di irrigazione di precisione; ad incentivare iniziative e progetti che consentano di incrementare la capacità di depurazione delle acque ai fini del riutilizzo a fini irrigui, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell’ambiente e della salute; ad avviare ogni iniziativa utile volta a promuovere lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne; a promuovere iniziative per potenziare gli strumenti e le regole per assicurare l’equilibrio del bilancio idrico, garantendo un’equa ripartizione della risorsa tra territori regionali contigui; a monitorare gli effetti negativi delle scarse precipitazioni mediante l’acquisizione mensile dei volumi degli invasi. Infine, a promuovere campagne di sensibilizzazione sulla necessità di riduzione dei prelievi da fiumi e bacini idrici.

Alex Marini (5 Stelle)

Relazione in Commissione sul Pnrr (respinto)

Respinto con gli stessi numeri anche l’altro odg di Marini, che impegnava la Giunta a elencare, entro maggio, le attività svolte dall’Unità di coordinamento per il Pnrr e del Tavolo di confronto e del Piano nazionale per gli investimenti complementari; a fornire una relazione sulle iniziative intraprese per l’utilizzo dei Fondi europei stanziati con il Pnrr e Pnc da illustrare entro il 30 giugno alla competente Commissione. Infine, a garantire la partecipazione dei consiglieri provinciali al Tavolo di confronto.

Filippo Degasperi (Onda)

Realizzare gli spogliatoi per il liceo Prati (accolto)

Accolto il documento del consigliere di Onda, modificato con la Giunta nella premessa e nel dispositivo. Nelle premesse il terzo, quarto e quinto paragrafo sono sostituiti dai seguenti: la palestra dovrebbe tornare fruibile per l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024, ma non vi è certezza che, per la stessa data, siano usufruibili anche gli spogliatoi e i bagni. Posto che una palestra senza spogliatoi e bagni risulta poco utile e il suo utilizzo parziale, con gli studenti che dovrebbero cambiarsi all’interno delle classi creerebbe ulteriori disagi. Il dispositivo impegna la Giunta a completare i lavori di ristrutturazione del liceo Prati rendendo fruibile la palestra con i relativi bagni e spogliatoi per l’anno scolastico 2023-2024.

Vanessa Masè (La Civica)

Finanziare il bando per conservare il patrimonio popolare (accolto)

Accolto anche l’ordine del giorno della consigliera della Civica che impegna la Giunta a finanziare con 150 mila euro il bando per il sostegno agli interventi per conservare e valorizzare i manufatti del patrimonio popolare.