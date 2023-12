Multati quattro maestri di sci sulle nevi di Madonna di Campiglio

mercoledì, 20 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – I controlli dei carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio a Carisolo, con lo scopo di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli necessari per insegnare la pratica dello sci in Trentino sono stati intensificati.

In questa settimana di bassa stagione sono rivolti nei confronti dei maestri di sci anche stranieri che, come stabilisce la disciplina, possono esercitare in Trentino per un periodo massimo di 7 settimane a stagione, anche non continuative. Tali vincoli sono stabiliti dalla legge provinciale 20 del 1993 che regola le professioni della montagna nella Provincia. Sono stati controllati in totale 30 maestri di sci italiani e di nazionalità polacca e quattro di loro hanno omesso di adempiere all’obbligo di comunicare la propria presenza agli uffici competenti della Provincia di Trento. Ai professionisti della neve è stata quindi comminata la relativa sanzione amministrativa di 200 euro che hanno pagato nell’immediatezza.

Essendo titolari di abbonamento stagionale skirama verranno svolti ulteriori accertamenti per verificare il rispetto della normativa nel prosieguo della stagione.