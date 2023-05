Mtb, grande successo della DoloMini e solidarietà all’Emilia Romagna

lunedì, 22 maggio 2023

Porte di Rendena (Trento) – Quasi 150 tra ragazze e ragazzi hanno partecipato alla gara di mtb riservata ai Giovanissimi tesserati FCI, prima tappa del Trentino MTB Kids Challenge, tenutasi sul tracciato al Bicigrill di Porte di Rendena. Una festa che però non ha mancato di assicurare un abbraccio, seppur virtuale, agli amici dell’Emilia Romagna.

La manifestazione, organizzata dalla Dolomitica Sport Trentino in collaborazione con la Pro Loco di Vigo Rendena e il Comune di Porte di Rendena, preannuncia il massimo evento della stagione legato alle ruote grasse in Val Rendena: la 9° edizione della Dolomitica Brenta Bike che si correrà sabato 24 giugno.

Nella mattinata di ieri a Porte di Rendena (Trento) si è corsa la 3^ edizione della “DoloMini”, gara di mtb riservata alle categorie Giovanissimi FCI (G1 – G6), prima tappa del Trentino MTB Kids Challenge. Quest’anno, la “mini” della prestigiosa Dolomitica Brenta Bike di Pinzolo, che dal 23 al 25 giugno ospiterà la sua nona edizione, ha riproposto alle giovani promesse delle ruote grasse, nella natura presso il Bici Grill a Porte di Rendena, un percorso “da campioni” per un divertimento “da grandi”, ma reso più tecnico dalle costanti piogge dei giorni scorsi. Un tracciato cross country su sterrato e manto erboso, con saliscendi di difficoltà, dislivello e lunghezza differenti, ripetuto più volte in base alla categoria.

Già dalle prime ore della mattina a Porte di Rendena, nel cuore della valle verde, paradiso dei bikers, sono arrivati, insieme ai rispettivi accompagnatori, società ciclistiche, familiari e amici, circa 150 atleti.

Una festa che però non ha mancato di assicurare un abbraccio, seppur virtuale, agli amici dell’Emilia Romagna. In verità, le associazioni presenti, come la Dolomitica Sport Trentino e la Pro Loco di Vigo Rendena, hanno voluto esprimere concretamente la loro vicinanza ad un territorio così duramente colpito, annunciando la donazione di parte del ricavato delle loro manifestazioni.

Durante l’intera giornata è stato costante il pensiero a tutti coloro che stanno soffrendo per questa tragedia. E’ così che un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione e un lungo applauso intriso di cordoglio e affetto, hanno dato il via all’edizione 2023 della “DoloMini” che, ancora una volta, più che una gara, si è rivelato un momento dedicato a chi sa vivere lo sport oltre il livello agonistico.

Le batterie maschili e femminili delle Categorie Giovanissimi da G1 a G6 (2016 – 2011), si sono concluse con una pedalata promozionale alla quale hanno partecipato una cinquantina di bambini.

Felicità e soddisfazione negli occhi di tutti al momento della premiazione delle squadre partecipanti, che ha seguito un momento conviviale preparato dalla Pro Loco di Vigo Rendena. Il presidente del Comitato Organizzatore “Dolomitica Sport Trentino” Michele Maturi, ha ringraziato coloro che hanno collaborato a questa iniziativa e plaudito alla location che si presta in modo ideale all’organizzazione di eventi come questi che coinvolgono intere famiglie nel segno e nell’insegnamento dello sport. “Un grazie anche agli sponsor – ha aggiunto Maturi – che ci sostengono in queste manifestazioni che realizziamo con grande passione per e con la comunità”.

Parole di orgoglio e di soddisfazione sono state espresse anche dai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Porte di Rendena, gli assessori Paola Chiappani e Walter Dalbon: “Quest’anno abbiamo investito in questo nostro gioiello immerso in una natura di cui siamo tanto orgogliosi e siamo oltremodo felici che oggi sia stato teatro di una festa dedicata proprio ai ragazzi e alle loro famiglie”.

Presente alla manifestazione anche Enrico Larcher, Referente della Commissione Giovanile Provinciale della FCI che ha dato l’appuntamento alla seconda tappa del Trentino MTB Kids Challenge in programma per domenica 3 giugno a Malga Cimana in Vallagarina. Ai primi posti si sono classificate a pari merito e per pari numero di atleti presenti, la Polisportiva Oltrefersina e G.S. Lagorai Bike. Premiata come società con più atleti partecipanti la S.C. Avio.