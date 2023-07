Maltempo, interventi sulle strade del Trentino: le criticità

giovedì, 20 luglio 2023

Tione (Trento) – Il fenomeno temporalesco avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ha causato alcuni schianti di alberi e caduta di rami sulle strade del Trentino.

Le operazioni di taglio e rimozioni delle piante dalla sede viaria sono iniziate già ieri sera al termine dell’evento e stanno proseguendo anche Tione nella giornata odierna.

Complessivamente, al momento, non si registrano criticità lungo la rete viaria principale salvo la chiusura al transito per veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la Sp 31 del Passo Manghen a causa di movimento franoso localizzato a circa 6 km dall’abitato di Telve. L’apertura completa al transito è prevista per la mattinata odierna.

Le zone della rete stradale provinciale in cui si sono verificati eventi significativi sono le seguenti:

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

Sp 11 di Levico-Vetriolo: in prossimità di località Compet, alcuni schianti di alberi. Sono in corso attività di rimozione e pulizia carreggiata, a breve il transito verrà ripristinato regolarmente.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Sp 31 del Passo Manghen: per movimento franoso localizzato a circa 6 km dall’abitato di Telve, chiusa al transito per veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 t. E’ stato effettuato sopralluogo geologico e sono in corso i lavori per il ripristino del corpo stradale. L’apertura completa al transito è prevista per la mattinata odierna.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Sp 58 di Faedo: alcuni schianti di alberi a monte dell’abitato di Faedo. Sono in corso le attività di rimozione dalla carreggiata e di taglio rami pericolanti, a breve la strada verrà aperta al traffico. Inolte a monte dell’abitato di Ville di Giovo, rottura del piano viabile per fuoriuscita acqua da condotta di regimazione. Al momento transito garantito a senso unico alternato, sono in corso le attività di riparazione.

GIUDICARIE, RENDENA

Nella serata di ieri si sono verificati alcuni schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata, prontamente risolti, lungo la statale 239, tra Tione e Villa Rendena e sulla Sp 34, tra Preore e Villa Rendena.