Madonna di Campiglio, scoperti dai carabinieri tre lavoratori irregolari

venerdì, 15 settembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – I carabinieri controllano i cantieri edili, scoperti tre lavoratori irregolari. I militari della Stazione di Madonna di Campiglio, con la collaborazione del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in occasione della chiusura della stagione estiva, a cui consegue, come ogni anno, la ripresa dei lavori di manutenzione e rinnovamento di strutture alloggiative per turisti, hanno intrapreso controlli volti a vigilare sul rispetto delle norme in materia di lavoro sui cantieri, con la prospettiva di contrastare l’illegalità diffusa anche nella perla delle dolomiti.

In particolare, tre sono i cantieri edili già oggetto di approfondito controllo su tutto il territorio di Madonna di Campiglio. All’interno di un condominio di case vacanze, sono stati identificati sei lavoratori, di origine rumena, che svolgevano lavori edili sovvenzionati con il superbonus 110%.

I militari, una volta notati i sei operai, che lavoravano insieme all’applicazione del cappotto termico esterno, hanno provveduto alla loro identificazione, scoprendo che tre di essi, pur lavorando alle dipendenze di un’azienda con sede a Montecatini Terme, non erano in regola con l’assunzione.

A conclusione dei dovuti accertamenti, il titolare della ditta è stato sanzionato per il mancato versamento di contributi assistenziali e previdenziali.

Il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, oltre alle sanzioni del caso, ha disposto anche la sospensione della ditta dalle lavorazioni fino al pagamento delle sanzioni e alla regolarizzazione dei lavoratori, ex articolo 14 D.lgs 81/2008.