Madonna di Campiglio: riapre il centro traumatologico

sabato, 6 gennaio 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – In continuità con gli anni e le stagioni sciistiche precedenti, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva e di prossimità agli infortuni che potrebbero verificarsi sulle piste da sci, riapre a partire da lunedì prossimo, 8 gennaio, l’ambulatorio ortopedico-traumatologico di Madonna di Campiglio.

Gestito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la struttura si trova in viale Dolomiti di Brenta 158/ter, località Colarin (telefono 0465 331580). L’ambulatorio sarà operativo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10 alle ore 18, fino al 1°aprile, Lunedì di Pasquetta.

Saranno impegnati medici specialisti in ortopedia e traumatologia, personale sanitario (infermieri e tecnici di radiologia) e amministrativo, in integrazione con la struttura ospedaliera di Tione. Per accedere alla struttura sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.