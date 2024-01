Madonna di Campiglio, riaperto il Centro traumatologico Apss

venerdì, 12 gennaio 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – Piste da sci, società impianti e soccorritori, un patto per la sicurezza. Gli assessori provinciali Mario Tonina e Roberto Failoni e il prefetto Filippo Santarelli hanno incontrato gli operatori a Madonna di Campiglio in occasione della riapertura del Centro traumatologico Apss. All’incontro hanno partecipato il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, il dirigente del Dipartimento salute della Provincia Giancarlo Ruscitti, il direttore di Trentino Emergenza Andrea Ventura, il direttore d ell’ospedale di Tione Andrea Ziglio, il primario di ortopedia di Tione Antonio Musetti, il vicario del prefetto Massimo Di Donato. Per il territorio i sindaci di Pinzolo Michele Cereghini e di Tre Ville Matteo Leonardi, il vicesindaco di Pinzolo e vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, il direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio Bruno Felicetti e il presidente delle Funivie di Pinzolo Roberto Serafini.

Per assicurare la sicurezza e la tempestività e professionalità dei soccorsi in caso di infortuni sulle piste da sci è fondamentale la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, un ampio insieme di operatori che comprende il personale sanitario oltre alle forze dell’ordine e ai volontari impegnati lungo gli impianti. Centrale inoltre il rispetto delle regole che vedono il Servizio sanitario provinciale titolare della competenza esclusiva per l’attività di primo soccorso, in Trentino garantito per il settore traumatologico dalla rete di Trentino Emergenza con le strutture Apss, ovvero i presidi del Servizio ospedaliero provinciale, Trento, Rovereto, Cavalese, Cles e Tione e i centri di prima assistenza. Una corretta “filiera” che va a garanzia di livelli uniformi e adeguati di trattamento del paziente, evitando possibili rischi connessi a trattamenti al di fuori del sistema di emergenza/urgenza.

Un messaggio ribadito assieme da Provincia autonoma di Trento e Commissariato del governo, a Madonna di Campiglio in occasione della riapertura del Centro traumatologico ortopedico in località Colarin.

“Grazie per essere qui, in un momento utile per sottolineare, assieme alla riapertura del Centro traumatologico di Campiglio, la volontà della Provincia di confermare un servizio pubblico per le persone che dovessero infortunarsi e il ruolo che gioca la collaborazione tra tutte le realtà coinvolte nelle nostre località sciistiche”, così l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina,

“La sinergia – aggiunge Tonina – è essenziale, come lo sono le diverse attività: dalla promozione dei corretti comportamenti alla prevenzione degli incidenti fino ai servizi di soccorso, con le corrette procedure che prevedono l’attivazione di Trentino emergenza. È inoltre opportuno che tutte le realtà, sia pubbliche che private, operino nel rispetto delle norme e dei ruoli assegnati, a garanzia in primo luogo della salute di tutti”.

“Siamo consapevoli del grande lavoro che viene fatto sul territorio dalla rete del servizio sanitario provinciale e da tutti gli operatori che sono presenti sulle piste, a partire dalle forze dell’ordine che operano con grande professionalità in numerose località del Trentino – le parole dell’assessore Failoni –. Questo confronto ci serve per affinare la collaborazione, nell’ottica di dare servizi sempre migliori a tutti coloro che vengono in vacanza nel nostro territorio, specie nei momenti di grande affluenza come lo è, numeri alla mano, la stagione invernale in corso. Il Centro traumatologico ortopedico di Campiglio è un presidio importante, ci aiuta a fornire un servizio tempestivo agli utenti e anche a sgravare i presidi ospedalieri, un risultato positivo per tutta la comunità”.

“Come rappresentante dello Stato – così il prefetto Filippo Santarelli – apprezzo qualunque sforzo venga attuato per garantire i diritti fondamentali della Costituzione, la sicurezza e la salute dei cittadini, anche nella sfera del turismo invernale. L’impegno che si sta approfondendo attraverso la realizzazione di questo Centro traumatologico è una risposta importante che si dà alla comunità. Un esempio e modus operandi che può essere modello anche per altri territori della provincia. Le forze dell’ordine, dunque polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, sono in campo per garantire sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste, adempiendo al loro dovere e nel rispetto delle regole, rafforzando una collaborazione che va a beneficio di tutti i cittadini”.

In particolare è stato espresso il ringraziamento agli operatori di soccorso sulle piste, professionisti e volontari, nonché al personale del CTO di Campiglio, di Trentino emergenza e della rete ospedaliera.

Aperto fino al 1° aprile il Centro traumatologico di Madonna di Campiglio

Al centro dell’incontro con le rappresentanze del territorio e della località sciistica rendenese, punta di diamante del turismo invernale trentino, la riapertura dell’ambulatorio ortopedico-traumatologico di Madonna di Campiglio. Realtà gestita da Apss, con sede in viale Dolomiti di Brenta 158/ter, località Colarin (telefono 0465-331580).

L’ambulatorio è operativo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 10 alle 18 fino al 1° aprile, lunedì di Pasquetta. Nella struttura operano medici specialisti in ortopedia e traumatologia, personale sanitario (infermieri e tecnici di radiologia) e amministrativo, in integrazione con la struttura ospedaliera di Tione.

Il compito del Centro – dotato di tutte le attrezzature per il primo soccorso – è assistere coloro che si infortunano sulle piste il più vicino possibile al luogo dell’incidente. Dando subito una risposta di assistenza se si tratta di traumi di minore entità (per un polso rotto, un’ingessatura e via dicendo) e disponendo il trasferimento all’ospedale di Tione o Trento nei casi invece di traumi che richiedono cure più complesse.