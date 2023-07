Madonna di Campiglio presenta Open Land: passeggiate sonore immersive

giovedì, 6 luglio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Il Cantiere Culturale della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento lancia Open Land, progetto di passeggiate sonore immersive nella natura tramite cuffie a conduzione ossea che consentono di fondere i suoni naturali con musica, informazioni e interviste, mentre si cammina in luoghi di straordinaria bellezza. Open Land è fatto di due percorsi distinti: l’appuntamento per conoscerli è sabato 8 luglio a San Martino in Badia in occasione dell’apertura della Biennale SMACH 2023 e domenica 9 luglio a Madonna di Campiglio, come parte della rassegna SuperPark 2023 del Parco Naturale Adamello Brenta. L’esperienza sarà fruibile come evento permanente per i prossimi tre anni ( Foto @M.Righi).

Scoprire nuovi percorsi sonori nel paesaggio alpino attraverso le cuffie a conduzione ossea, sperimentando mentre si cammina una suggestiva fusione tra suoni della natura, musica classica e voci del luogo. È la proposta del progetto artistico site specific Open Land, sviluppato dal compositore e sound artist Lorenzo Bianchi Hoesch su commissione della Fondazione Haydn nell’ambito di Cantiere Culturale, un intenso percorso di valorizzazione del patrimonio musicale che si svilupperà nel corso del 2023.

Attraverso le cuffie a conduzione ossea si ottiene un’esperienza immersiva del tutto nuova: l’innovativa tecnologia trasmette il suono non attraverso il timpano, ma tramite leggere vibrazioni alle ossa poste tra mascella e mandibola, lasciando l’orecchio libero di sentire i suoni dell’ambiente esterno, che si “integrano” a vicenda. Bianchi Hoesch ha ideato una passeggiata in cui ai suoni naturali si sovrappongono registrazioni che creano uno scenario sonoro particolare: da voci di guide ambientali che narrano i segreti del bosco e dei suoi abitanti, a brani musicali eseguiti dall’Orchestra Haydn diretta dal maestro Ottavio Dantone, che accompagnano grandiosi paesaggi dolomitici. Grazie a un’app di geolocalizzazione che abbina audio differenti a ogni stazione del percorso, l’ascoltatore si trova immerso in un flusso emozionale che lo invita a esplorare, oltre al territorio fisico, anche la sua memoria e le sue storie. Suoni naturali e artificiali creano, nelle parole dell’artista, “una realtà aumentata totalmente sonora, un soundscape avvolgente: per uscire da una visione antropocentrica della natura e trovare una diversa armonia con l’ambiente circostante”.

Open Land, nella versione “Open Land – La discrezione delle tracce”, realizzato in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, sarà presentato nella mattinata di domenica 9 luglio a Madonna di Campiglio.

OPENING A MADONNA DI CAMPIGLIO – Domenica 9 luglio 2023

Ritrovo: ore 9:15 presso l’Infopoint del Parco in località Palù.

Tipologia di percorso: facile. È consigliabile portare con sé una borraccia.

Prenotazione obbligatoria per l’inaugurazione del 9 luglio su www.campigliodolomiti.it/esperienze

Dal 10 luglio ritiro cuffie presso ufficio info di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Open Land, La discrezione delle tracce

Madonna di Campiglio – Parco Naturale Adamello Brenta & Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio

Ideazione, composizione e realizzazione Idee | Lorenzo Bianchi Hoesch

In collaborazione con | Daniele Guaschino

Voce principale | Benno Steinegger

Concezione e realizzazione software| David Poirier-Quinot

Interventi di | Annibale Salsa, Ottavio Dantone, Giorgio Vacchiano, Robin Meier, Lorenzo Mosca, Giuliana Pincelli, Silvia Ongari, Luca D’Acquisto, Arianna Milanese

Musica | Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Ottavio Dantone

Produzione | Ornithology

Commissione | Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

In partnership con Parco Naturale Adamello Brenta con il supporto di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio