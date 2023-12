Madonna di Campiglio, Night Slalom che sa di storia: la 3Tre fa 70

giovedì, 21 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Tutto è pronto nel tempio dello slalom, il Canalone Miramonti, per la 70esima edizione dell’evento principe di Madonna di Campiglio. Nella serata di giovedì è in programma il sorteggio dei pettorali in Piazza Sissi. Domani, venerdì 22 dicembre, secondo confronto stagionale in Coppa del Mondo fra gli assi dello slalom, in una notte ricca di fascino, glamour e grandi campioni di oggi e di ieri.

Si dice spesso che raccontare la storia della 3Tre e quella di Madonna di Campiglio sia, per molti aspetti, la stessa cosa. Certo, il magico resort sulle Dolomiti di Brenta esisteva prima della nascita del suo evento principe, ma dal 1957 – l’anno in cui le ‘3 Gare in Trentino’ trovarono proprio in Madonna di Campiglio la propria sede permanente e definitiva – i loro destini sono stati sempre e indissolubilmente intrecciati.

La 3Tre di Madonna di Campiglio taglia il traguardo delle sue prime 70 edizioni: l’Italia dello sci festeggia l’ennesimo compleanno della sua Classica più storica e prestigiosa, ma la passione per la 3Tre non è qualcosa che riguardi solo gli appassionati degli sport invernali. Nella Perla delle Dolomiti, la 3Tre ha scandito e scandisce la storia di persone e famiglie, ma più in generale è uno di quegli eventi di cui quasi tutti gli italiani hanno un ricordo, che sia vissuto di persona, in TV o sui racconti dei giornali.

Sarà una grande emozione anche questa volta, con le due manche in programma alle 17.45 e alle 20.45 che metteranno in palio la nuova Maglia Fulmine by UYN, uno dei cimeli più iconici e ambiti del Circo Bianco, ma soprattutto un successo che fa la differenza nel palmares di ogni atleta.

Fra le novità di quest’anno, anche il premio intitolato a Renato Valentini, dedicato alla memoria del discesista di Villa Rendena che ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva di Madonna di Campiglio. Il più giovane atleta al traguardo della seconda manche riceverà una scultura dell’orafo trentino Mastro 7, che rappresenta il raponzolo di roccia, una pianta endemica delle Alpi centro orientali.

YULE E KRISTOFFERSEN PER IL POKER, VINATZER PER ROMPERE IL DIGIUNO

In una stagione di Coppa del Mondo incerta e imprevedibile, ci sono due squadre che per qualità degli interpreti e successi conquistati nelle ultime edizioni del Night Slalom si posizionano in cima al pronostico. Si tratta ovviamente della Svizzera e della Norvegia, che con le rispettive punte di diamante, il campione uscente Daniel Yule ed Henrik Kristoffersen, inseguono un poker da leggenda.

Dietro di loro, Ramon Zenhaeusern e Loïc Meillard per la Svizzera, Alexander Steen Olsen, Atle Lie McGrath e il vincitore della 3Tre 2021 Sebastian Foss-Solevåg per la Norvegia rappresentano delle valide opzioni in caso di giornata-no dei due favoriti.

Orfana da qualche anno del talento di Marcel Hirscher, anche l’Austria si ripresenta a Campiglio con grandi motivazioni, forte della tripletta nel primo slalom di Gurgl, vinto da Manuel Feller davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt. Terzo nel 2022, Linus Strasser è la carta più forte della squadra tedesca che non vince alla 3Tre dal 2014, quando a imporsi fu Felix Neureuther. Kristoffer Jakobsen e Clement Noel guidano rispettivamente Svezia e Francia: il transalpino, Campione Olimpico, è arrivato a un passo dalla gloria nel 2021 ma un errore in prossimità dell’ultima porta gli costò il successo quando ormai sembrava alla portata.

E poi c’è l’Italia, che insegue un successo in casa di grande prestigio. Se Alex Vinatzer (foto © Pentaphoto), bronzo mondiale in carica e terzo a Campiglio nel 2020, è chiaramente la punta di diamante a disposizione del Direttore Tecnico Simone Del Dio, l’altro altoatesino Tobias Kastlunger è la scoperta più bella di questo inizio di stagione.

Tommaso Sala e gli esperti Giuliano Razzoli e il trentino della Val di Fassa Stefano Gross sognano di trovare la grande giornata sul pendio del Miramonti. La squadra italiana spera di rompere l’incantesimo nel Night Slalom: l’ultimo successo è infatti storia di 18 anni fa, quando Giorgio Rocca, nel suo magico 2005, riuscì a trionfare anche a Campiglio.

TRA LE GUEST STAR ANCHE LE LEGGENDE DELLO SCI

La 3Tre è uno dei cinque eventi presenti nel calendario della primissima Coppa del Mondo (1966-67) ed è un teatro dove i più grandi campioni della storia non solo si sono esaltati, ma hanno conservato un legame unico. Non è un caso se tanti di loro – Tomba, Girardelli, Rocca, Krjzaj, Raich, Sykora, Gros, Edalini ed altri ancora – saranno protagonisti non solo nel parterre di gara, ma anche in una speciale occasione per i 70 anni della 3Tre, l’esclusiva Champions’ Dinner organizzata dal Comitato 3Tre per la serata odierna.

Come le leggende dello sci, migliaia di persone saranno richiamate dall’adrenalina di uno degli slalom più corti e tecnici di tutta la Coppa del Mondo, spettatori di un teatro sempre più bello e prestigioso: da quest’anno, a impreziosire il Canalone Miramonti ci sono anche il nuovo skybox, la 3Tre Lounge, e la terrazza VIP, oggetto del desiderio di chi vuole vivere lo spettacolo senza compromessi.

Come sempre, al pubblico a bordo pista si uniranno i milioni di telespettatori incollati al teleschermo da tutto il mondo grazie alla produzione e alla distribuzione affidate a Infront Sports & Media. In Italia la 3Tre verrà trasmessa in diretta da Raisport ed Eurosport.

IL PROGRAMMA: STASERA IL SORTEGGIO DEI PETTORALI IN PIAZZA SISSI

Lo spettacolo della 3Tre inizia quest’oggi con l’apertura del villaggio 3Tre in Piazza Sissi alle ore 16.00 e con musica e intrattenimento alle 17. Dopodiché, sempre in Piazza Sissi, alle 18.30, è in programma il tradizionale sorteggio dei pettorali, seguito dal Meet&Greet con gli atleti organizzato da UYN in Piazza Brenta Alta.

Domani, venerdì 22 dicembre, il programma inizia invece alle 17.45 sul Canalone Miramonti con la prima manche dello slalom di Coppa del Mondo, preceduta da musica e intrattenimento in Piazza Sissi. La seconda manche è invece prevista alle 20.45, seguita dalla cerimonia di premiazione e dal 3Tre Party Night, in programma dalle 23 in Piazza Sissi. I biglietti sono invece in vendita su 3trecampiglio.it.