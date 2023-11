Madonna di Campiglio, modelli di turismo ed esperienze a confronto

giovedì, 16 novembre 2023

Madonna di Campiglio – Domani pomeriggio, alle 17 presso il Palacampiglio, si terrà l’incontro “Visti da lontano. Visti da vicino” organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e rivolto a tutto il territorio, in particolare agli operatori turistici. La conferenza affronterà il tema dei nuovi modelli di ospitalità e delle tendenze nella ristorazione di montagna attraverso alcune esperienze raccontate dai rispettivi artefici. Sarà l’occasione per ascoltare alcuni aggiornamenti sull’attività di Apt, conoscere i dettagli su progetti in atto a Campiglio e riguardanti il settore lusso, confrontarsi con alcuni progetti di successo del mondo della ristorazione. Foto @P.Bisti.

Dopo l’introduzione di Tullio Serafini e Matteo Bonapace, rispettivamente presidente e direttore di Azienda per il Turismo, interverranno Marco Marelli, co-fondatore di Prospiciunt, società specializzata in analisi e sviluppo di nuove visioni e modelli di business, che interverrà sul tema “Trend globali del turismo e tendenze nel settore dell’ospitalità”, quindi Alessandro Lovato, property manager Roseto, società immobiliare specializzata in locazione di immobili di lusso, proporrà un contributo su “Il modello di business di “Campiglio Plaza” (l’immobile in corso di costruzione nell’area ex Excelsior a Madonna di Campiglio) mentre Annibale Salsa, esperto di antropologia alpina e presidente del Comitato scientifico Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, parlerà di “Forme alternative di ricettività: dalla ruralità al turismo”. Nella seconda parte saranno raccontate due esperienze del settore ristorazione con Stefano Gasperi, Sous Chef di Contrada Bricconi e il suo intervento su “Contrada Bricconi: un nuovo modello di ristorazione di montagna” e Alfio Ghezzi, lo chef giudicariese patron dei ristoranti Senso e InAlto – Alfio Ghezzi Dolomites, che presenterà un approfondimento sul tema “Riscoprirsi limitati”. Dopo il dibattito e le conclusioni seguirà l’aperitivo.