Madonna di Campiglio, la Coppa del Mondo sulla 3Tre fa 70: con il sopralluogo FIS via al countdown verso il 22 dicembre

sabato, 9 settembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – La 3Tre fa 70: con il sopralluogo FIS via al countdown verso il 22 dicembre. La classica di Campiglio ha mosso i primi passi di un’edizione speciale, la 70sima per lo slalom notturno di Coppa del Mondo. Manche confermate alle 17.45 e 20.45 per un evento che si preannuncia ricco di sorprese e novità.

PRIMI PASSI

Campiglio avanti tutta. Verso un’edizione speciale della 3Tre, la settantesima, e un nuovo grande spettacolo con lo slalom notturno di Coppa del Mondo, in programma venerdì 22 dicembre sul Canalone Miramonti. Nelle sue 70 edizioni, la 3Tre è infatti diventata un caposaldo nel programma annuale del Circo Bianco e uno degli eventi sportivi più attesi in Italia nella stagione degli sport invernali. Foto @Bisti.

La visita della delegazione ufficiale FIS, formata da Markus Waldner (Chief Race Director di Coppa del Mondo Maschile) e da Janez Hladnik (Race Director della Coppa del Mondo per le discipline tecniche), accompagnati sul Canalone Miramonti da Massimo Rinaldi in rappresentanza della FISI e da una delegazione del Comitato 3Tre, guidata dal Presidente Lorenzo Conci, è stata dunque un’occasione per parlare di un’edizione particolarmente importante per la classica campigliana e confermare gli orari delle due manche, in programma alle 17.45 e alle 20.45.

In occasione della visita, il Comitato 3Tre ha illustrato ai rappresentanti del massimo organismo internazionale dello sci alpino le nuove iniziative destinate ad arricchire l’esperienza del pubblico sul Canalone Miramonti, ma non solo. La 3Tre numero 70 sarà infatti accompagnata da un programma di eventi collaterali ancora più ricco, e tante iniziative per coinvolgere il pubblico e gli appassionati anche nei mesi che condurranno all’appuntamento del 22 dicembre.

“Siamo già a poco più di 100 giorni dall’appuntamento, e il percorso di preparazione è in pieno fermento – ha dichiarato Lorenzo Conci, Presidente del Comitato 3Tre. – L’occasione di una ricorrenza importante, per di più in un anno che colloca la nostra gara di venerdì sera, ci ha offerto lo spunto per metterci in discussione e lavorare su nuove idee ed iniziative. I feedback della Federazione Internazionale, a cui ci lega un rapporto di grande fiducia reciproca, ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta.”

Nelle prossime settimane, la 3Tre aprirà la biglietteria online per lo slalom di Coppa del Mondo e ufficializzerà le date del 3Tre on Tour, il tradizionale viaggio promozionale che quest’anno prevede diverse tappe in Italia e anche oltreconfine. La caccia alla corona dell’elvetico Daniel Yule è già iniziata.