Madonna di Campiglio: la 3Tre festeggia i suoi campioni

venerdì, 22 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – La 3Tre festeggia i suoi campioni. Nella serata di ieri, a meno di 24 ore dall’edizione 2023 del night slalom, la speciale Champions’ Dinner al Rifugio Chalet Spinale (foto © Paolo Bisti) ha ripercorso pagine storiche indimenticabili grazie ai racconti di ben otto vincitori della grande Classica di Madonna di Campiglio

Un’occasione speciale per riavvolgere la pellicola di una storia straordinaria, raccontata anche dal docufilm “3Tre Madonna di Campiglio – The Night Slalom”, prodotto e presentato quest’anno dal Comitato 3Tre.

Tra i grandi protagonisti non poteva mancare Alberto Tomba, che nel teatro del Canalone Miramonti ha sfoderato alcune delle sue performance più indimenticabili, e con il quale in carriera si sono confrontati altri fra i giganti della Champions’ Dinner a loro volta vincitori a Campiglio, come Marc Girardelli, Jure Kosir e Bojan Krizaj.

Gli invitati hanno potuto godere dei racconti anche di altri indimenticabili interpreti del Canalone Miramonti, quali Piero Gros, Ivano Edalini, Giorgio Rocca e Mario Matt. Tra coloro che invece a Campiglio si sentono sempre a casa, pur senza aver conquistato il Canalone Miramonti, c’è Kristian Ghedina, grande protagonista della velocità negli anni ’90, oltre a Manfred Moelgg, vincitore della Coppa del Mondo di slalom nel 2008.

Fra i protagonisti del passato recente hanno partecipato anche atleti che oggi rappresentano apprezzate voci del racconto dello sci in TV, come Tina Maze, Francesca Marsaglia, Alberto Schieppati e Didier Plachy.

Il fascino della 3Tre va però oltre i confini dello sci, come testimoniato dalla presenza di altri importanti ospiti sportivi: dai campioni del ciclismo trentino Francesco Moser, Gilberto Simoni e Daniel Oss, a uno dei principali talenti dell’atletica italiana, Yeman Crippa.

Una parata di stelle e di campioni per celebrare un evento senza tempo, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo a scrivere il proprio nome nella leggenda. Oggi la gara: prima manche della 70.sima edizione della 3Tre alle 17:45, seguita dalla seconda discesa alle 20:45 e accompagnata da musica e intrattenimento nella centrale Piazza Sissi. Un altro capitolo di una storia incredibile è pronto ad essere scritto.