Madonna di Campiglio: due alpinisti soccorsi sulle Dolomiti di Brenta

mercoledì, 26 luglio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Intervento sulle Dolomiti di Brenta: due alpinisti bloccati lungo un canale franoso

Due alpinisti di nazionalità tedesca sono stati soccorsi questa mattina dopo essere rimasti bloccati lungo un canale sulle Dolomiti di Brenta. I due avevano intenzione di percorrere la ferrata Olivia Detassis ma in prossimità dell’attacco hanno sbagliato percorso finendo lungo il canalone franoso posto a destra della parte iniziale della ferrata. A circa metà canalone, in difficoltà a proseguire e dopo che uno dei due è scivolato procurandosi un taglio alla gamba, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero ed ha attivato la Stazione di competenza di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è volato in quota e, per evitare di far franare dei sassi addosso ai due alpinisti con l’aria spostata dal rotore, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso un centinaio di metri più a valle. Il soccorritore ha raggiunto i due a piedi risalendo il canalone per poi calarli fino al sentiero per circa 120 metri. Raggiunto un posto sicuro, i due alpinisti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello, trasferiti a valle e affidati agli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio.