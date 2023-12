Madonna di Campiglio: docufilm e nuova Maglia Fulmine, la 3Tre numero 70 pronta a partire

venerdì, 8 dicembre 2023

Madonna di Campiglio – Il viaggio più bello è sempre quello che si conclude con il ritorno a casa. Per la chiusura in bellezza del suo 3Tre on Tour, il viaggio promozionale che anche quest’anno ha portato la classica dello slalom di Madonna di Campiglio a incontrare centinaia di appassionati fra Stoccolma, Bologna, Milano e Firenze, la 3Tre ha scelto Trento e la sede di Ferrari Trento, dove si è tenuta una serata ricca di suggestioni.

A poco più di due settimane dal traguardo di venerdì 22 dicembre (1a manche 17:45, 2a manche 20:45), il comitato campigliano ha infatti presentato due delle novità più significative di un’edizione, la numero 70, molto sentita da parte degli organizzatori della classica più storica dello sci italiano.

La splendida casa di Ferrari Trento, realtà da sempre vicina a 3Tre e a Madonna di Campiglio come a tutto il mondo dello sport, sparkling partner – fra l’altro – del Mondiale di Formula 1 – è diventata teatro per una notte per l’anteprima assoluta di “3Tre Madonna di Campiglio – The Night Slalom”, il docufilm prodotto dal Comitato 3Tre con la regia di Antonio Pacor proprio in occasione del traguardo dell’edizione numero 70.

Il docufilm di 15 minuti spazia dall’idea delle 3 gare in Trentino (questa l’origine del nome 3Tre), frutto dell’intuizione dei sei storici fondatori proprio nella città di Trento, fino ai giorni nostri, attraverso le parole e le testimonianze di tanti fra i vincitori e i protagonisti più iconici di questa splendida storia. Da Alberto Tomba a Giorgio Rocca, da Ingemar Stenmark a Daniel Yule, passando per Piero Gros, Paolo De Chiesa, Sebastian Foss Solevåg, Lucas Bråthen e tanti altri.

Il docufilm, prodotto in duplice versione italiana e inglese, andrà in onda nelle prossime settimane su canali televisivi italiani ed esteri, proprio in coincidenza delle settimane più attese dagli appassionati di sci italiani, con la Coppa del Mondo maschile che approderà in Italia proprio la prossima settimana con le gare in Val Gardena ed Alta Badia, che passeranno poi il testimone a Madonna di Campiglio e, infine, a Bormio.

“Siamo felici ed orgogliosi di questa iniziativa,” spiega il Presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci, “la 70sima edizione della 3Tre è un’occasione per voltarci indietro e capire la strada che abbiamo fatto, ma più che del nostro passato siamo innamorati del presente e del futuro che vogliamo dare al nostro evento. Questa settantesima è un’edizione importante e molto sentita, ma dal mio punto di vista l’edizione più importante è sempre quella successiva: tra dodici mesi saremo ancora qui, a lavorare con sempre maggiore intensità per il nostro evento e per la gente che lo ama.”

La serata di Trento, che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del Presidente di Ferrari Trento Matteo Lunelli, degli Assessori della Provincia di Trento Roberto Failoni e Mattia Gottardi, del CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del Presidente di APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini, del Presidente della FISI Trentino Tiziano Mellarini e di Ivano Edalini, vincitore della 3Tre 1986, ha dato il benvenuto anche al nuovo simbolo dei campioni del Canalone Miramonti. La Maglia Fulmine torna, infatti, in una forma rinnovata, tecnologica e sostenibile, a firma di UYN, azienda italiana d’eccellenza rappresentata a Trento dal CEO Marco Redini e dal responsabile comunicazione Mattia Bazzoni.

Realizzata nella sede centrale di Asola, la nuova Maglia Fulmine by UYN è il risultato delle ricerche del nuovo laboratorio AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport), rivolte ad aumentare la performance dei prodotti attraverso innovative tecnologie tessili e bio-materiali di nuova generazione.

In particolare, la Maglia Fulmine è realizzata con un sofisticato mix di fibre naturali e bio-based, a beneficio dell’impatto ambientale che risulta chiaramente inferiore rispetto all’utilizzo delle fibre sintetiche: dal Cashmere alla fibra Ecolypt (derivata dalle piante di eucalipto), al kapok (la fibra naturale più leggera al mondo), al Biolight (bio-fibra derivata dal legno di faggio) e al Natex (bio-fibra ottenuta dai semi di ricino). Ottenuta da piante che crescono nelle foreste pluviali tropicali, la fibra kapok contiene per l’80% aria e regala uno straordinario potere termico alla maglia. Resistenza e traspirabilità sono invece garantite dal filato Biolight.

La Maglia Fulmine by UYN è un concentrato di natura e tecnologia che stabilisce nuovi standard di performance: perfetta termo-regolazione a basse temperature, alta traspirazione, naturale neutralizzazione degli odori e una sensazione di morbidezza sulla pelle inarrivabile per le tradizionali fibre sintetiche.

Ma la nuova Maglia Fulmine by UYN riserva anche un’altra importante novità: per la prima volta, infatti, il mitico simbolo dei campioni della 3Tre sarà indossabile anche dal grande pubblico dello sci, che potrà acquistarla nei punti vendita della rete UYN.

Dopo essere stata esposta nel punto vendita di via del Simonino a Trento nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, la Maglia Fulmine si sposterà insieme alla Sfera di Cristallo della Coppa del Mondo FIS allo UYN Store di Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio, dove sarà esposta dall’8 al 10 dicembre. La Maglia Fulmine è già prenotabile, e sarà acquistabile a partire dalla prossima settimana.

I biglietti per la settantesima edizione della 3Tre sono disponibili in prevendita online sul sito 3trecampiglio.it

Matteo Lunelli, Presidente Cantine Ferrari: “L’unione tra 3Tre e Ferrari Trento vanta una lunga tradizione, nata in primis dalla passione di famiglia per lo sci, ma soprattutto perchè i nostri spumanti sono bollicine di montagna che si sposano perfettamente con le montagne di Madonna di Campiglio. Negli anni sono state tante le vittorie nello sci celebrate con spumanti Ferrari, da Alberto Tomba a Deborah Compagnoni e Sofia Goggia: l’auspicio è che sia proprio un italiano a brindare quest’anno in occasione di questo importante anniversario.”

Tullio Serafini, Presidente di APT Madonna di Campiglio: “La 3Tre è un veicolo importante per promuovere un territorio unico come Madonna di Campiglio, anche attraverso un’iniziativa originale come il 3Tre on Tour, che con il supporto di Trentino Marketing e della Provincia Autonoma di Trento abbiamo portato e continueremo a portare anche sui mercati internazionali. ‘Where mountains meet humans’ è il nostro manifesto: qui montanità e mondanità si incontrano nel rispetto della natura e in pieno stile italiano, che dall’anno scorso ci hanno valso la nomina all’interno dei territori della fondazione Altagamma.”

Roberto Failoni, Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento: “La 3Tre conferisce un’importante visibilità a livello mondiale al Trentino: l’obiettivo per Madonna di Campiglio è quello di alzare costantemente l’asticella della qualità, e sviluppare i rapporti con mercati sempre più interessanti, curando nel contempo l’aspetto, sempre centrale, della sostenibilità. Sono certo che la 3Tre sarà anche quest’anno una grande festa, grazie a una compagine organizzativa di prim’ordine.”

Mattia Bazzoni, Responsabile Comunicazione UYN: “Noi pensiamo alla Maglia Fulmine come un filo teso tra passato a futuro, carico di tutta la storia della 3Tre ma con uno sguardo all’innovazione, unendo il cashmere al kapok, la fibra più leggera al mondo. A partire da materiali bio-based, abbiamo dato vita a una nuova maglia che racchiude in sè il concetto di sostenibilità, non solo dal punto di vista della composizione, ma anche della fruizione: quest’anno infatti la maglia Fulmine sarà disponibile anche per gli appassionati.”

Ivano Edalini: “Quando vinsi la 3Tre nel 1986 davanti a Stenmark fu una grandissima emozione e lo fu anche perchè si trattava della gara di casa mia. La tappa di Madonna di Campiglio è veramente una delle più belle del circuito Mondiale e l’augurio più grande che rivolgo al Comitato è quello di far proseguire questa splendida storia ancora per tanti anni.”

Antonio Pacor, regista di ‘3Tre Madonna di Campiglio – The Night Slalom’: “Il docufilm nasce grazie all’intuizione del Presidente Lorenzo Conci e di tutta la squadra della 3Tre in vista di questo importante anniversario. Abbiamo perciò pensato a un progetto che potesse collegare i fatti di un tempo e quelli di oggi, coronati dalla grande festa in paese. Realizzare questo progetto è stato per me un grande onore.”

Tiziano Mellarini, Presidente FISI Trentino: “La 3Tre non rappresenta un orgoglio solo per la FISI Trentino ma anche per la FISI Nazionale. La 3Tre è l’evento-principe di un territorio che che attira l’attenzione degli appassionati, dei più giovani e degli sci club, fungendo da grande stimolo per il movimento: un grande successo che, sono certo, continuerà a tagliare tanti altri traguardi”.