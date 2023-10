Madonna di Campiglio, Coppa del Mondo sulla 3Tre: prevendite biglietti per tutti i settori del Canalone Miramonti

venerdì, 20 ottobre 2023

Madonna di Campiglio – Mancano poco più di due mesi alla magica notte di Madonna di Campiglio, dove ogni anno si affrontano, tra i pali snodati dello slalom, i campioni della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella stagione ormai alle porte (la Coppa del Mondo scatterà il 28 ottobre da Sölden), le luci del Canalone Miramonti si accenderanno sulla 70sima edizione della competizione di sci alpino trentina, che si disputerà nella tradizionale data del 22 dicembre (1a manche 17.45, 2a manche 20.45).

Una grande notizia per gli appassionati che vedono avvicinarsi la stagione invernale, e che da venerdì 20 ottobre hanno la possibilità di prenotare il proprio posto “in prima fila” sul Canalone Miramonti. Dopo aver aperto le prevendite per il Settore D, il Team 3Tre ha ora messo a disposizione anche i tagliandi per tutte le altre aree e i settori aperti al pubblico dello stadio dello slalom, online sul sito www.3trecampiglio.it e via e-mail per i settori VIP.

TANTE NOVITÀ PER ASSISTERE ALLA GARA DAL VIVO

Fra le novità della 3Tre numero 70 ci sarà la nuova 3Tre Lounge, per un’esperienza davvero esclusiva: uno skybox che coniuga un colpo d’occhio spettacolare con il comfort più assoluto, per seguire la gara coccolati da un servizio di light catering e drink. Per prenotare il proprio posto nella Lounge, a disponibilità limitata, è possibile contattare ticketing@3trecampiglio.it.

Sempre nel segno dell’esclusività è l’esperienza della Terrazza 3Tre, con visuale dal tetto della palazzina che domina il parterre, frontale rispetto al teatro del Canalone Miramonti. La Hospitality sarà quest’anno ulteriormente arricchita negli allestimenti, e offrirà servizio di light catering e drink.

Confermatissima, invece, la Tribuna 3Tre, allestita ad hoc per The Night Slalom, per godere da seduti di una perfetta visuale dell’azione sui grandi interpreti delle porte strette.

Un’altra novità è invece il settore Miramonti: un’area allestita proprio nei pressi della linea d’arrivo, da cui ammirare, in piedi, le fasi finali dello slalom a pochi passi dai campioni.

Come sempre saranno disponibili le aree in piedi a bordo pista, divise per settori per rendere più semplici e pratici accesso e deflusso, con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita.

I biglietti per tutte le aree sono ora disponibili online, alla voce del menù “Acquista il tuo biglietto” sul sito www.3trecampiglio.it.

Per conoscere tutte le promozioni per fan club e sci club e le convenzioni per tesserati FISI, oltre che per le modalità di accesso dei bambini fino a 8 anni, consultare il sito 3trecampiglio.it