Madonna di Campiglio: appaltati i lavori di manutenzione della piscina

giovedì, 15 giugno 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Appaltati all’impresa Pretti & Scalfi di Tione (Trento) i lavori di manutenzione straordinaria della piscina 3/Tre di Madonna di Campiglio. L’impresa Pretti & Scalfi di Tione di Trento si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma della piscina 3/Tre a Madonna di Campiglio. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) che – su delega del Comune di Pinzolo che ne ha curato le diverse fasi progettuali – ha eseguito la gara telematica mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo a base di gara ammontava a 5.599.659 euro e l’impresa risultata vincitrice del bando di gara ha proposto un ribasso dell’11,260%. Si procederà ora alla alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara ed alla successiva stipulazione del contratto.

“Un nuovo passo avanti per la realizzazione di un intervento importante per la comunità dell’intera Rendena, oltre che per il turismo” osserva l’assessore provinciale a turismo e sport, Roberto Failoni, che ricorda come il finanziamento sia stato garantito dalla Comunità delle Giudicarie e dall’Amministrazione comunale di Pinzolo, guidata dal sindaco Michele Cereghini. “Una sinergia tra i diversi enti che potrà rivelarsi vincente – conclude l’assessore al turismo. La piscina 3/tre è infatti un’opera molto attesa dalla comunità locale e la sua manutenzione straordinaria garantirà un servizio di alta qualità a residenti e ospiti”.

di C. P.