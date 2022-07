Madonna di Campiglio: al via il Mondiale di pesca a mosca

venerdì, 15 luglio 2022

Madonna di Campiglio – Il Trentino è pronto ad accogliere i pescatori di tutto il mondo.

Nel cuore delle Dolomiti sono in programma da lunedì 18 a sabato 23 luglio le gare del 19° Cortland Youth World Fly Fishing Championship e del 7° Master World Fly Fishing Championship 2022,con 38 team iscritti in rappresentanza di 19 nazioni. Il contesto naturalistico è eccezionale e unico, con ben 2000 km di corsi d’acqua, quasi 300 laghi e laghetti alpini, oltre 800 chilometri quadrati di parchi naturali.

La FIPS Mouche internazionale ha scelto nuovamente l’Italia e più precisamente il Trentino e le Dolomiti per le due manifestazioni (foto credit Apt Madonna di Campiglio). Organizzato dalla FIPSAS nazionale in stretta collaborazione con la sezione trentina, Trentino Marketing, cinque associazioni pescatori (Associazione Pescatori Dilettanti Alto Sarca – Associazione Pescatori dilettanti Alto Chiese – Associazione Pescatori Val di Non – Associazione Sportiva Pescatori Solandri – Associazione Pescatori Trentini) e le aziende per il turismo dei territori coinvolti (Madonna di Campiglio; Garda Trentino; Valli di Sole, Peio e Rabbi; Val di Non e Dolomiti Paganella) i campionati sono in programma dal 18 luglio.

In Trentino la pesca è un’attività importante, gestita nel corso degli anni attraverso normative lungimiranti a partire dalle antiche carte per arrivare all’attuale carta ittica, lo strumento attraverso il quale una rete di trenta associazioni locali gestiscono le acque. Il fiume Sarca, il fiume Chiese, il fiume Noce, il torrente Vermigliana e il Lago dei Caprioli saranno i campi gara della competizione.

Come quartier generale del campionato è stata individuata Madonna di Campiglio (Trento), rinomata località sciistica che in estate è il luogo ideale per una vacanza in montagna, con le Dolomiti di Brenta ad est e il gruppo dell’Adamello e della Presanella ad ovest.

Ottimo riscontro per il numero di partecipanti all’evento, sono, infatti, 38 i team in rappresentanza di 19 nazioni, iscritti all’importante e prestigiosa competizione. La cerimonia di apertura è prevista lunedì 18 luglio in piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio. Le sessioni di gara saranno 5: ogni mattina dal martedì al sabato. La cerimonia di chiusura con la proclamazione dei vincitori del prestigioso titolo sarà invece presso i giardini dell’Hotel Carlo Magno Hotel SpA Resort di Madonna di Campiglio sabato 23 luglio.

Il Trentino non è stato scelto a caso per questo importante evento. Le sue acque sono una delle mete più ambite dagli appassionati di pesca, in particolare di pesca a mosca catch&release. Un prodotto turistico che è andato via via arricchendosi di servizi grazie anche al progetto Trentino Fishing: possibilità di acquisto dei permessi online, kit completi di attrezzatura per la pesca a mosca a noleggio, accompagnatori qualificati e un’ospitalità con servizi su misura. Sul Fiume Sarca, tra i principali protagonisti del Mondiale, inoltre è possibile verificare direttamente da casa le condizioni delle acque grazie alle webcam posizionate nei punti strategici; particolari piattaforme di accesso consentono, infine, di pescare anche a persone anziane e con disabilità.