Madonna di Campiglio, affitti in nero: multati quattro locatori

martedì, 18 luglio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, coordinati dal Comando Compagnia di Riva del Garda, hanno intrapreso mirati e diffusi controlli per verificare il rispetto delle normative in vigore relative alla ricettività extralberghiera.

Per contrastare il diffuso fenomeno dell’inosservanza delle norme che regolano le locazioni extralberghiere, nonché per garantire un effettivo controllo del territorio, la Provincia Autonoma di Trento ha stabilito l’obbligo per legge di esporre una targa recante il codice identificativo turistico provinciale (codice Cipat), “visibile all’esterno dell’alloggio o dell’edificio in cui è collocato l’unità abitativa offerta in locazione”.

Di recente, la Giunta Provinciale di Trento con deliberazione numero 1068-2023, ha definito le caratteristiche della targa.

I carabinieri hanno effettuato diverse ispezioni nei condomini di Madonna di Campiglio (comuni di Pinzolo e Tre Ville), traendo informazioni, anche, dagli annunci pubblicati sui plurimi siti web dedicati.

I principali portali on-line per la ricettività extralberghiera sono spesso percepiti come zone franche, difficili da controllare, e in grado di favorire l’elusione delle disposizioni nazionali e provinciali.

I capillari accertamenti hanno interessato dieci unità abitative consentendo di appurare l’inosservanza dell’obbligo di esporre la targa riportante il codice CIPAT da parte di 4 locatori, a cui è stata notificata una sanzione di 1000 euro ciascuno.