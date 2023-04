Programma estate a Madonna di Campiglio: aperture impianti ed eventi

mercoledì, 19 aprile 2023

Madonna di Campiglio – L’estate a Madonna di Campiglio: una lunga stagione che inizia il 2 giugno, fatta di esperienze, una cura particolare per i dettagli, sensazioni, occasioni di incontro e di benessere.

Siamo in un territorio di eccellenza Altagamma: la fondazione che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana ha riconosciuto Madonna di Campiglio come un luogo dove vivere momenti unici, un’oasi autentica e votata al contatto con la natura, all’ospitalità e alla ristorazione di alto livello. Un luogo che dona un significato nuovo al concetto di lusso: non una categoria economica, ma uno stile di vita improntato al tempo per sé, alla bellezza, alle esperienze che arricchischiscono e coinvolgono. Foto @P.Bisti.

Una “differenza” che si esprime nell’architettura, dominata dal legno e dalla pietra locali, nell’alta concentrazione di strutture di qualità – un 5 stelle lusso, quattro 5 stelle, 5 quattro stelle superior e ben 31 quattro stelle – tra le quali spiccano ben 14 hotel contrassegnati dal marchio “Qualità Parco”, che il Parco Naturale Adamello Brenta attribuisce a chi riduce l’impatto ambientale e si impegna nella salvaguardia e la protezione dell’ambiente. Da vari anni il territorio investe nella ristorazione di qualità, incentrata sulle specialità locali, i prodotti a km zero e stagionali, i piccoli produttori. Una “rivoluzione food” trainata dagli hotel e dai ristoranti à la carte – due dei quali hanno conquistato una stella Michelin – e che ha coinvolto anche i rifugi in quota.

Qui le montagne sono più vicine che mai, abbracciano ed elevano, vengono incontro ai visitatori. Dall’incontro tra le persone e le vette nascono nuove opportunità per sentirsi rigenerati. Sono tante esperienze da vivere in un territorio dove l’estate inizia con il tepore del sole di giugno, con la natura che si risveglia dalla parentesi invernale e si ammanta di verde, e prosegue fino ad autunno inoltrato, quando i colori del foliage trasformano il paesaggio.

Madonna di Campiglio offre un anticipo di estate grazie all’apertura straordinaria degli impianti di risalita già a partire dal 2 giugno: è la cabinovia 5 Laghi a dare l’avvio, nel primo weekend del mese, per poi aprire continuativamente dal 10 giugno fino al 17 settembre. Sarà una preview delle esperienze che si potranno vivere sul territorio.

A partire dal 10 giugno, infatti, sarà garantita l’apertura continuativa degli impianti fino al 24 settembre. Più dettagliatamente, oltre alla cabinovia 5 Laghi, apriranno la cabinovia Grostè dal 17 giugno al 24 settembre, la cabinovia Spinale dal 24 giugno al 17 settembre, la cabinovia Pradalago dal 17 giugno al 24 settembre.

E poi, nei fine settimana autunnali del 30 settembre-1 ottobre, 7-8 ottobre e 14-15 ottobre. A Pinzolo, invece, rimarrà aperta la cabinovia Tulot-Malga Cioca dal 24 giugno al 10 settembre (con chiusura dell’impianto Pinzolo-Doss del Sabion per lavori di ristrutturazione alla seggiovia e al rifugio). L’occasione per percorrere sentieri e boschi con la macchina fotografica e il binocolo al collo, per ammirare il delicato foliage alpino, le nebbie romantiche, le sfumature dorate dei larici.

ESPERIENZE D’ALTA GAMMA estate 2023

“Di prato in pranzo”: i segreti della Signora delle erbe

Un fiore, una radice, uno stelo, una foglia. Ad ogni passo si impara ad osservare e riconoscere le piante, rivelando i segreti del bosco. Si cammina di sentiero in sentiero con una guida speciale, Noris Cunaccia, la “Signora delle erbe”, depositaria di una conoscenza antica e affascinante. La mattina si raccolgono le erbe selvatiche, e a pranzo si gustano i piatti della tradizione, arricchiti e profumati dal raccolto. Martedì, 18 e 25 luglio, 1, 8, 22 e 29 agosto

“Spiagge Alte”: sulle rive con i bartender e gli chef gourmet

Sul greto dei fiumi e dei torrenti di montagna, sul bordo dei laghi alpini troviamo insolite spiagge. Qui il “mare” è dato da piccoli specchi di acqua cristallina circondati da antichi boschi e una distesa infinita di pascoli verdi, su cui si innalzano scogli alti fino al cielo. Accomodati davanti al panorama, approfondiamo l’arte del mixology, degustando cocktail accompagnati da un cestino carico di delizie. Lo hanno preparato gli chef gourmet del territorio, per offrire ai loro ospiti un picnic di altissimo livello, confezionato a partire dalle migliori materie prime del territorio. Sabato, 1, 8 e 15 luglio, 2, 9 e 16 settembre, 7, 14 e 21 ottobre

“Raccogli l’attimo”: cooking class nella natura

In estate i sentieri di montagna sono bordati di perle – more, mirtilli, lamponi e fragoline – e sotto gli alberi troviamo tesori: noci, funghi, piante spontanee e commestibili. Questa cooking class insegna a lavorare i prodotti stagionali, raccolti nella natura, per trasformarli negli ingredienti di ricette stagionali che esaltano i sapori della montagna, e preparare piatti che profumano di bosco. Venerdì, 16, 23 e 30 giugno, 7 e 14 luglio, 8 e 15 settembre

“Polenterchef”: a scuola di polenta con le Penne nere

Si raggiunge la malga per imparare a preparare la polenta a regola d’arte, grazie agli Alpini, i veri polenterchef: il segreto è nella “trisa”, la fase in cui si miscela lentamente l’impasto nel paiolo di rame, con forza e pazienza, fino ad ottenere la perfetta consistenza e cottura. Il fuoco scoppietta, il profumo si mescola con quello della carne che cuoce sfrigolando sulle pietre e dei vari prodotti locali, che si sposano perfettamente con la polenta. Dopo la lezione, è il momento di sedersi a tavola con le Penne nere, per un pranzo da re.

Maso Curio, Caderzone Terme, 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto, 7 settembre. Antica Vetreria, Carisolo, 22 giugno, 6 luglio, 14 settembre.

Baita degli Alpini, Madonna di Campiglio, 29 giugno, 3 agosto, 31 agosto.

Val di Breguzzo, 15 luglio. Malga Cengledino, Tione di Trento, 29 luglio.

Malga Table, Castel Condino, 12 agosto.

Boniprati, Castel Condino, 26 agosto

“Colazioni sull’erba”: golosità en plein air

Come nel celebre quadro di Manet, la colazione sull’erba è il modo migliore per iniziare la giornata, risvegliando i sensi al contatto con la natura. In collaborazione con le associazioni Pro Loco del territorio si organizzano picnic gastronomici nelle oasi alpine, raggiungibili a piedi o in bici. Nel silenzio delle radure, su una coperta, si gustano golosità di malga, formaggi, pane fresco, miele, salumi, dolci delle feste. Mercoledì, 28 giugno, 5, 12 e 19 luglio, 30 agosto e 6 settembre

“Riveder le stelle”: una notte in quota

Si sale in quota al tramonto, accompagnati da una Guida alpina, mentre le vette si accendono di colori, e si assapora il passaggio graduale verso la notte: con i sensi attivi si ascoltano i suoni della natura, in un’atmosfera sospesa. Una gustosa cena rustica è la migliore conclusione della giornata. Ma l’esperienza non è ancora terminata: si pernotta in bivacco e ci si sveglia in questo paradiso, alle luci dell’alba. Tutti i venerdì e i sabati dal 2 giugno al 28 ottobre 2023

“Albe in malga”: incontro con i malgari

A tu per tu con un malgaro, al sorgere del sole, si imparano i segreti e i ritmi della vita quotidiana nei pascoli di alta quota, e perfino i nomi di tutte le mucche. Le Albe in malga permettono di apprezzare uno stile di vita che rappresenta un fondamentale presidio a tutela del paesaggio. Un’esperienza che si conclude davanti a una colazione realizzata proprio con i prodotti di malga, formaggi, latte e burro che conservano gli aromi delle erbe di alta montagna.

Malga Rosa, sabato 15 luglio e sabato 19 agosto.

Malga Patascoss, sabato 29 luglio e 12 agosto.

Malga Cengledino, sabato 5 agosto.

Malga Ritorto, sabato 26 agosto

“Dolomiti Natural Wellness”: il contatto e le emozioni della natura

È tempo di rigenerarsi e ricaricarsi. Da giugno a settembre Dolomiti Natural Wellness propone 7 percorsi sensoriali lungo i quali praticare lo yoga, la meditazione, l’abbraccio degli alberi – per riequilibrare la propria interiorità – e vari tipi di camminata: le passeggiate dolci nella natura, il bare footing sull’erba, sulle cortecce, sui ciottoli, e il natural kneipp nell’acqua rinvigorente delle sorgenti di montagna, per stimolare la forza vitale. Tutte attività che rilassano e riducono lo stress.

Sabato e domenica 3-4 giugno, 10-11 giugno, 30 settembre-1ottobre, 7-8 ottobre, 14-15 ottobre Tutti i giorni dal 12 giugno al 29 settembre

“Let’s Green”: prendiamoci cura della montagna

Un invito ad adottare buone pratiche per salvaguardare il pianeta: nell’ambito del progetto “Let’s Green. No Time to Waste” si propongono escursioni con gli esperti del Parco Naturale Adamello Brenta e di Plastic Free onlus, che sensibilizzano e coinvolgono i turisti sulle azioni da intraprendere per ridurre e riciclare i rifiuti. Inoltre, sotto il cappello “Let’s Green” si rinnovano, anche per l’estate 2023, i progetti di mobilità sostenibile, con aree libere dal traffico, giornate senz’auto, ingressi regolamentati nelle valli del Parco Naturale Adamello Brenta. 2 giugno, 13, 27 luglio, 10 e 24 agosto

“DO-GA”: dalle Dolomiti al Garda in sella alla bici

Si monta su una e.bike o una gravel bike e si pedala su un nuovo tracciato per il cicloturismo: 110 km di pura avventura. La sua particolarità: i punti di partenza e di arrivo sono accessibili senz’auto, e il percorso è adatto alle bici di nuova generazione, elettriche, da trekking e da ghiaia. Ognuno va secondo il suo ritmo, scegliendo andatura e tappe dove sostare, in un tracciato perfetto per tutti, atleti e dilettanti con un po’ di allenamento. Le occasioni ideali per testare il nuovo DO-GA sono le escursioni giornaliere con bici elettrica da Madonna di Campiglio a Riva del Garda, accompagnati da esperte guide mtb: si passa dagli ambienti dolomitici ai paesaggi più mediterranei del lago, ci si spinge in battello fino a Limone e ci si rilassa davanti a un aperitivo.

“La Via delle Normali”: sulle orme dei pionieri dell’alpinismo

Sette giorni, 45 chilometri tra campanili e pareti, canali e bocchette, di cui 15 km di sola arrampicata. “La Via delle Normali”, nel cuore delle Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco, propone un itinerario misto di arrampicata e trekking che in 6 tappe collega 10 cime, seguendo le vie normali percorse la prima volta proprio dai pionieri dell’alpinismo dolomitico. Un’esperienza indimenticabile da percorrere in autonomia o accompagnati da una guida alpina, modulando l’esperienza in base alle proprie capacità. Lungo la traversata si può pernottare in 8 rifugi alpini, ai quali si aggiunge il bivacco Castiglioni sulla Cima del Crozzon di Brenta.

“I sentieri dell’acqua”: fiumi, torrenti e cascate

Sono 12 percorsi sul tema dell’acqua, dedicati agli amanti del trekking e delle passeggiate, tra Madonna di Campiglio e il lago d’Idro, a bassa e a mezza quota. Tra le proposte troviamo, ad esempio, le famose cascate di Vallesinella e della Val Genova, ma anche perle meno conosciute come la Cascata della Cravatta (Val di Breguzzo) o la Cascata Regina del lago (Val di Daone). Altri percorsi si caratterizzano dal punto di vista storico e culturale, come il Sentiero etnografico di Rio Caino (Cimego) o il Percorso delle acque industriose (Tione di Trento).

“Fishing”: 500 km a disposizione per i pescatori

La stagione della pesca, iniziata a febbraio, proseguirà fino a fine ottobre: è tempo di lanciare l’amo in uno dei tanti tratti di fiume, o in uno dei 35 laghetti che consentono la pesca. Sono molti i servizi a disposizione dei pescatori: dal noleggio delle attrezzature alla webcam che permettono di monitorare le acque in tempo reale, fino all’app trentinofishing, che permette di acquistare comodamente i permessi giornalieri e prenotare le riserve. Chi sceglie le aree gestite dall’Associazione Pescatori Alto Sarca può beneficiare di particolari condizioni dedicate agli ospiti delle strutture ricettive.

EVENTI D’ALTA GAMMA estate 2023

Mountain Beat. Emozioni ad alta e bassa frequenza

15-18 giugno

Edizione zero di una nuova manifestazione che va in scena ad inizio estate, con epicentro nel cuore verde di Pinzolo: la “Pineta”. Nel lungo weekend ci si disconnette dai ritmi frenetici e ci si riconnette alla natura e alle persone. In programma un’alternanza di esperienze “ad alta frequenza” ed energetiche, come la musica live, e “a bassa frequenza”, più rilassanti e lente, come la “cena in fienile” e la “notte chic in tenda”. Tra gli eventi più attesi, due concerti: quello del venerdì, in un luogo particolarmente suggestivo, e quello del sabato, un grande momento di ascolto e musica collettiva che prenderà vita in “Pineta”.

Dolomiti Wellness Festival

2-9 luglio

Tante le strade che portano al benessere: la respirazione, il movimento, gli incontri, e soprattutto l’immersione nella natura, potente ispiratrice. Dal 2 al 9 luglio a Pinzolo torna la settimana “Dolomiti Wellness Festival”, con numerose attività alle quali partecipare: fitness e relax activity, tecniche di respirazione consapevole nella natura, camminate sensoriali, nordic walking, trattamenti di benessere e bagni di natura, ginnastica sensoriale, pilates, forest bathing, momenti ludici e laboratori che valorizzano gli elementi della natura, lo yoga, la concentrazione.

Cena panoramica in telecabina

22 luglio

Cucina territoriale sapientemente valorizzata dagli chef gourmet di Madonna di Campiglio. Panorama sulla meraviglia delle Dolomiti di Brenta da uno dei punti di vista più completi e spettacolari. Una telecabina, la Pinzolo-Campiglio Express, vestita da sera e trasformata in un insolito ristorante panoramico. Questi gli ingredienti principali della “Cena stellata in telecabina” che si terrà il 22 luglio a Madonna di Campiglio, con inizio alle 18.00 presso la terrazza panoramica della telecabina Pinzolo-Campiglio Express. La “Cena stellata in telecabina” è un omaggio alle eccellenze dell’enogastronomia del Trentino, ai talentuosi chef di Madonna di Campiglio, alla destinazione turistica dove le montagne si incontrano tra Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità e Adamello-Presanella, alla convivialità dello stile italiano.

I Suoni delle Dolomiti

30 agosto, 22 settembre, 30 settembre, 1 ottobre

La musica è una delle manifestazioni più affascinanti della natura: dal 1995 questo festival porta in quota, sui più affascinanti palcoscenici delle Dolomiti, artisti internazionali ed eventi speciali all’insegna della canzone d’autore, della musica classica e del jazz. Sul territorio di Madonna di Campiglio sono previsti, quest’estate, quattro appuntamenti: il 30 agosto a Malga Brenta Bassa, e i successivi in autunno, a Vallesinella Alta (22 settembre), Pradalago (30 settembre) e infine Camp Centener (1 ottobre).