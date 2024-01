Le piste da sci di Pinzolo prese d’assalto, Baldessari: “In crescita sia le presenze italiane che straniere”

mercoledì, 31 gennaio 2024

Pinzolo (Trento) – Sciatori italiani e stranieri stanno prendendo d’assalto le piste di Pinzolo e il bel tempo sta favorendo chi sta trascorrendo la vacanza sulla neve nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta che oltre a Pinzolo comprende Campiglio e Folgarida-Marilleva. Le piste sono tenute perfettamente, la spettacolare Tulot è aperta e a Pinzolo ci sono due grandi attrazioni: la modernissima cabinovia che collega Prà Rod0nt al Doss del Sabion con un colpo d’occhio spettacolare a 360 gradi sulla vallata, Dolomiti di Brenta e Adamello, e il rifugio gourmet al Doss del Sabion che propone le eccellenze enogastronomiche trentine.

“La prima parte della stagione, in particolare il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata e il periodo natalizio – racconta il direttore di Funivie Pinzolo, Gianni Baldessari (nel video) – è andata molto bene, ora siamo entrati nel periodo delle settimane bianche che ci porta verso il Carnevale con presenze importanti”. “In queste settimane – prosegue Gianni Baldessari – abbiamo presenze italiane, provenienti dalla vicina Lombardia, ma anche dal centro Italia, soprattutto dal Lazio, e stranieri, con attualmente un afflusso prevalente dall’Est Europa”.

Le previsioni, anche dopo il Carnevale dove ci sarà il tutto esaurito, sono molto buone e per quanto riguarda gli stranieri, che si alterneranno fino al termine della stagione, sono previsti arrivi da tutta Europa e anche dall’Estremo Oriente. Pinzolo, per chi proviene da zona Garda e Lombardia, è la prima località della skiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, che comprende Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva, con 150 chilometri di piste a disposizione. “Il trend – prosegue Baldessari – è in crescita e le novità (nuova telecabina e rifugio gourmet ndr) di questa stagione fanno da richiamo per i turisti”.

Il Doss del Sabion è un’attrattiva per una vacanza sulla neve in totale relax, per lo sci e un riferimento per gli appassionati di parapendio che si lanciano dal punto più alto di Pinzolo per poi planare sulla Val Rendena.

di Angelo Panzeri