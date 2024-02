Lancia sacchetto dei rifiuti dall’auto, multato dalla Polizia locale delle Giudicarie

lunedì, 12 febbraio 2024

Strembo (Trento) – Le telecamere hanno immortalato una persona che lanciava dall’auto un sacchetto di rifiuti e gli agenti della Polizia locale delle Giudicarie, grazie alla targa e al modello della vettura, sono risaliti alla persona di mezza età che ha gettato quel sacchetto e l’hanno multata con 216 euro (foto credit Polizia locale Giudicarie).

Una sanzione amministrativa che però potrebbe avere anche conseguenze in altre sedi per la persona che ha gettato il sacchetto. I controlli sulle strade contro le persone incivili sono stati intensificati in tutto il Trentino, la zona del Garda bresciano, ma anche sulle strade della Valle Camonica e Valtellina. L’obiettivo è frenare, o meglio ancora azzerare, i fenomeni di malcostume. In alcuni Comuni, oltre alle telecamere, saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine.