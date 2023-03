Seggiovia Prà Rodont-Doss del Sabion in pensione, Serafini: “Sostituita da una telecabina da 10 posti”

lunedì, 27 marzo 2023

Pinzolo (Trento) – Va in pensione la seggiovia quadriposto Prà Rodont-Doss del Sabion. Sarà sostituita da una modernissima telecabina a 10 posti con una portata che passerà da 1.700 a 2.800 passeggeri all’ora.

Ieri si è chiusa, in anticipo di una settimana rispetto al calendario tradizionale delle annate pre pandemia, la stagione invernale a Pinzolo (Trento) e nei prossimi giorni inizieranno i lavori per realizzare la nuova telecabina.

VIDEO

“Abbiamo chiuso in anticipo la stagione invernale – afferma Roberto Serafini (nel video), presidente di Funivie Pinzolo – così da avviare i lavori di sostituzione della vecchia seggiovia che, dopo 35 anni di onorato servizio va in pensione, e sarà sostituita da una modernissima telecabina che cambierà il volto alla località e migliorerà l’offerta turistica”. “Si parte con lo smontaggio della vecchia seggiovia – prosegue Serafini – poi inizieranno i lavori con le due stazioni di partenza (Prà Rodont) e arrivo (Doss del Sabion) che saranno interrate e la nuova telecabina sarà pronta a fine novembre, quando prenderà avvio la stagione invernale 2023-2024″.

Per Pinzolo si tratta di un investimento importante: la linea della vecchia seggiovia in funzione dal 1988 verrà sostituita dal nuovo impianto lungo 1.650 metri, con un dislivello di 600 metri, che collegherà la località Prà Rodont al Doss del Sabion in 4 minuti e mezzo. La portata oraria sarà di 2.800 persone-ora, su comode telecabine panoramiche da 10 posti, con porta sci all’interno.

L’impianto sarà completamente integrato paesaggisticamente nell’ambiente naturale delle Dolomiti di Brenta, con entrambe le stazioni interrate e al Doss del Sabion troverà spazio una piattaforma servizi destinata, oltre allo sbarco della nuova telecabina, ad accogliere un punto panoramico a sbalzo sulla valle e un angolo culturale di valorizzazione dei temi di carattere geologico. Un’opera importante per Pinzolo e lo sviluppo turistico della località.

di A. Pa.