“La scuola più sportiva 2023”, i premi in Trentino

martedì, 6 giugno 2023

Tione – Sono i Comprensivi Taio, Trento 7 di Gardolo e l’Istituto “L. Guetti” di Tione ad essersi guadagnati il titolo di “Scuola più sportiva della provincia 2023“, rispettivamente per le categorie ragazze/i, cadette/i ed allieve/i. Le premiazioni hanno avuto luogo presso l’Auditorium dell’Istituto “L. Guetti “ a Tione di Trento, alla presenza dell’assessore allo sport Roberto Failoni, del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato, del dirigente scolastico dell’Istituto “L. Guetti” Alessandro Fabris e del presidente del Panathlon Club Trento Giuseppe De Angelis.

Il Concorso premia gli Istituti che hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, un’ampia partecipazione alle manifestazioni promosse dal Coordinamento Attività Sportive del Dipartimento istruzione e cultura, ottenendo risultati utili in almeno 3 discipline (categoria ragazze/ragazzi) o 5 discipline (categorie allieve/allievi e cadette/cadetti) senza differenza di tipologia.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza dello sport nella formazione dell’individuo e si sono complimentati con i ragazzi per gli ottimi risultati raggiunti.

Il Concorso ha riscontrato grande successo e folta partecipazione da parte degli studenti. Per quanto riguarda le scuole secondarie di I grado categoria ragazze/ragazzi hanno partecipato alla 14^ edizione del Concorso “La scuola più sportiva” 41 istituti con 12 discipline attivate, mentre per la categoria cadette/cadetti hanno partecipato 47 Istituti con 24 attività sportive attivate. Per le Scuole secondarie di II grado, categoria allieve/allievi, gli istituti ammessi al Concorso sono stati 34 per un totale di 23 discipline attivate.

Durante le premiazioni sono stati consegnati anche due riconoscimenti per il premio “Fair play e solidarietà”, patrocinato dal Panathlon Club Trento, dedicato a studenti che hanno avuto comportamenti particolarmente significativi nell’ambito della lealtà sportiva. Il primo riconoscimento è stato attribuito all’ IC di Avio con la seguente motivazione: “l‘Istituto si distingue per un’alta e qualificata partecipazione con ben due rappresentative alle fasi nazionali, rispetto al numero di studenti e studentesse del Comprensivo”. Un secondo premio Fair play Panathlon club Trento è stato assegnato a Samuele Sighel dell’Istituto Comprensivo Pergine 2 con la seguente motivazione “lo studente, di propria iniziativa, provvede a raccogliere da terra bicchieri e carte nella zona ristoro”.

I dettagli delle classifiche sono scaricabili ai seguenti link:

Ragazze/i

Cadette/i

Allieve/i