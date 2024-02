La Sat cerca rifugisti per le strutture Caré Alto, Mandron e Sette Selle

domenica, 11 febbraio 2024

Trento – La Società Alpinisti Tridentini intende affidare a nuova gestione i rifugi Carè Alto, Mandron (nella foto) e Sette Selle. Le persone interessate dovranno compilare e inviare domanda per uno o più rifugi alla sede di Trento in via Manci.

Ad ogni rifugio corrisponde specifica domanda, importante per il candidato è necessario fornire i recapiti e illustrare motivazioni ed esperienze lavorative. Tra i requisiti richiesti: il futuro gestore del rifugio, deve possedere conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi nonché la capacità di apprestare, eventuali, necessarie azioni di primo soccorso.

Un’apposita commissione istituita da SAT vaglierà i documenti prodotti e sceglierà i candidati ritenuti idonei a condurre questa importante struttura della SAT. Chi fosse interessato richiedere la gestione deve inviare domanda all’indirizzo e-mail: affido.rifugi@sat.tn.it