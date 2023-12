La lunga notte di Coppa del Mondo a Campiglio, Felicetti: “Un evento agonistico e di festa per la nostra località”

giovedì, 21 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Campiglio è già in clima Coppa del Mondo, nel pomeriggio c’è stata la cerimonia di assegnazione dei pettorali e l’attenzione è tutta sul Canalone Miramonti dove domani – venerdì 22 dicembre – alle 17:45 scatterà l’attesa gara che vede al via i migliori campioni al mondo. La cerimonia odierna ha aperto le danze e anche la due giorni di festa, dove sono attese migliaia di spettatori.

L’INTERVENTO – “Per la 70esima edizione dello slalom notturno di Coppa del Mondo – spiega Bruno Felicetti (nel video), direttore generale della società Funivie Madonna di Campiglio – ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, una gara molto attesa a livello agonistico che fa da richiamo per migliaia di appassionati, poi la lunga notte finisce nel centro della località e si sposta dal canalone Miramonti ai locali dove accanto all’evento sportivo ci sarà una grande festa”. “La gara di Coppa del Mondo a Campiglio – continua Bruno Felicetti – è sempre difficile, l’auspicio è che gli azzurri ci regalino soddisfazioni”.

LA STORIA – La classica di Madonna di Campiglio ha alle spalle una storia gloriosa, è il fascino di una gara immersa nel buio della notte, ma illuminata dai riflettori, impreziosita da un pubblico straordinario che scorta i campioni dello slalom lungo l’insidioso pendio e poi si unisce in una sola voce a sottolinearne trionfi e cadute.

Anche domani il calore del pubblico si farà sentire sul canalone Miramonti e come in passato è pronto ad applaudire le prove dei campioni. Negli anni i più grandi campioni dello sci, da Colò a Klammer, da Thoeni a Gros, da Stenmark a Tomba e Rocca, fino ad arrivare a Kristoffersen, che punta al quarto successo a Campiglio, e a Yule che vuol bissare il trionfo dello scorso anno. Gli italiani, con in testa Alex Vinatzer e i veterani Stefano Gross e Giuliano Razzoli puntano a far bene sulla “pista di casa”.

I PETTORALI – Nel tardo pomeriggio sono stati assegnati i pettorali e, come nel 2022, sarà lo svizzero Loic Meillard ad aprire le danze sul Canalone Miramonti: Meillard sarà il primo a calcare il manto nevoso, cercando per la seconda volta di sfatare un tabù degli anni recenti: dal ritorno della 3Tre in Coppa del Mondo nel 2012, mai l’atleta con il pettorale numero 1 è riuscito a conquistare il primo gradino del podio.

A scattare dopo Meillard sarà un altro svizzero, Ramon Zenhausern, seguito da Henrik Kristoffersen, che con il numero 3 andrà a caccia della sua quarta affermazione nel night slalom. Pettorale 4 per il francese Noel, 5 per l’austriaco Manuel Feller – vincitore del primo slalom a Gurgl – mentre ha sorteggiato il numero 6 lo svizzero Daniel Yule (foto © Pentaphoto), campione in carica anch’egli all’inseguimento del sigillo numero quattro sul Canalone Miramonti.

Gli italiani: Tommaso Sala, con il numero 11, sarà il primo degli azzurri al cancelletto, mentre Alex Vinatzer inseguirà con il numero 14 un nuovo podio a Madonna di Campiglio dopo quello della stagione 2020. Gli altri italiani al via sono Stefano Gross (pettorale numero 26), Tobias Kastlunger (29), Giuliano Razzoli (31), Simon Maurberger (53) e Corrado Barbera (54).

di Angelo Panzeri