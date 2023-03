La comunità di Storo ha ricordato Giuseppe Bondi

sabato, 18 marzo 2023

Storo (Trento) – La comunità di Storo (Trento) ha ricordato la figura di Giuseppe Bondi, vittima dei tragici fatti di 30 anni fa. Era il 21 febbraio 1993, quando, durante le operazioni di spegnimento di un furioso incendio boschivo sulla montagna di Storo in località Terramonte, il Vice Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento Giuseppe “Pino” Bondi, non riuscì a sfuggire alle fiamme alimentate dal forte vento e ne fu raggiunto. Soccorso dai suoi compagni e trasportato all’ospedale di Padova, morì il 16 marzo 1993.

Oggi i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Storo e Tione di Trento, con le rispettive amministrazioni comunali, ma anche rappresentanze di Vigili del fuoco dei comuni limitrofi, si sono ritrovati sulla montagna sopra Storo per mantenere vivo il ricordo del tragico avvenimento e onorare la memoria di Giuseppe Bondi. Hanno partecipato alla cerimonia il presidentedella Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore Mattia Gottardi.

Il presidente Fugatti ha sottolineato il ruolo del volontariato e i rischi sempre presenti quando si interviene per portare soccorso agli altri. Ha ricordato, tra le calamità che hanno messo a dura prova i soccorritori, quanto avvenuto in Marmolada l’estate scorsa e la tempesta Vaia. “Voglio rivolgere – ha detto – un ringraziamento particolare al mondo del volontariato per lo spirito di generosità e dedizione alla comunità che caratterizza la missione dei volontari impegnati nel soccorso, che spesso mettono a rischio anche la loro incolumità per aiutare gli altri”.Il presidente ha avuto parole di gratitudine per l’impegno dei Vigili del Fuoco in favore della comunità, così come per quello di chi interviene nel soccorso.

La commemorazione è iniziata, nella località dove trent’anni fa è avvenuto il drammatico evento, con la messa celebrata da don Andrea Fava. Grande commozione durante la deposizione di una corona presso la lapide che ricorda Giuseppe Bondi e durante la lettura del rapporto che riassume ogni istante di quanto accaduto durante l’intervento dalle conseguenze tragiche.

Il sindaco di Storo Nicola Zontini ha sottolineato il dovere di tenere vivo il ricordo di quanto accaduto. Il sindaco di Tione Eugenio Antolini ha parlato, riferendosi al giorno della tragedia, come della giornata più difficile della sua vita e dei suoi ricordi ancora molto vivi di quanto accaduto.

Luigi Maturi, vicepresidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, ha ringraziato i Corpi di Storo e di Tione per aver organizzato la celebrazione ed ha condiviso i ricordi personali sui fatti.