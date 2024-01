La comunità di Mavignola festeggia il patrono Sant’Antonio

martedì, 16 gennaio 2024

Sant’Antonio di Mavignola – La Comunità di Sant’Antonio di Mavignola, frazione di Pinzolo (Trento), festeggia domani – mercoledì 17 gennaio – il patrono. Le celebrazioni vedranno la benedizione degli animali e la festa è molto sentita anche dagli allevatori della valle quella del patrono di Mavignola, i malgari infatti ogni anno si recano in processione nella piccola ma suggestiva chiesetta per la celebrazione della Santa Messa.

Il programma: alle 10 Santa Messa nella chiesa parrocchiale, alle 11 aperitivo di Sant’Antonio offerto alla comunità nella struttura “ex Salesiani” ove sono esposti i premi ad estrazione, “Indovina il peso della legna”, esposizione dei quadri di Rita Binelli.

Alle 14:3o processione allietata dalla banda comunale di Pinzolo, cpn la statua portata a braccia e scortata dal gruppo Alpini Pinzolo e vigili del fuoco di Mavignola, a seguire “Canto del miracolo di Sant’Antonio” per le vie del paese. Tutte le attività che seguono verranno svolte nella struttura “Ex Salesiani” in via Val Brenta 38: alle 15:30 esibizione della Banda Comunale di Pinzolo; alle 16:30 merenda per tutti i bambini e fattoria didattica con l’Azienda Agricola “La Regina” e alle 18 aperitivo Sant’Antonio con degustazione di prodotti locali: vini, birra, formaggi e miele. Gli ultimi eventi della festa patronale: alle 22 spettacolo pirotecnico piromusicale a cura di Pyroitaly, a seguire servizio bar e musica dal vivo con il gruppo “Fiamazband” e alle 22:30 estrazione premi lotteria.

La Val Rendena vanta tradizioni e peculiarità millenarie e l’antica festa del patrono a Sant’Antonio Mavignola è un tuffo nel passato delle tradizioni più autentiche della valle.