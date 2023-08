Investito uno sciacallo dorato sulla provinciale a Tione

lunedì, 21 agosto 2023

Tione (Trento) – Investito e ucciso uno sciacallo dorato a Tione. Un esemplare di sciacallo dorato è morto in seguito al suo investimento lungo la strada provinciale 237, nel tratto compreso tra il ponte di Ragoli e l‘abitato di Saone, nel comune di Tione di Trento (foto © Denis Rensi).

I primi accertamenti hanno consentito di stabilire che si tratta di un maschio adulto. Recuperata dal personale del Corpo forestale trentino, la carcassa del canide sarà consegnata all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Secondo quanto riportato nel Rapporto grandi carnivori 2022 , nella zona compresa tra il Lomaso e il Bleggio si trova uno dei due nuclei riproduttivi presenti in Trentino, il secondo è presente il Val di Fiemme. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire se l’animale investito appartenga a questo branco.