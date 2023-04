Incendio distrugge il tetto della Malga Ritorto a Pinzolo

martedì, 11 aprile 2023

Pinzolo (Trento) – Rogo devastata la copertura della Malga Ritorto a Pinzolo (Trento), di proprietà del Comune. Nel pomeriggio – secondo le informazioni finora raccolte – è divampato l’incendio, provocando danni alla parte esterna e copertura, mentre la parte interna non è stata dannegggiata (nella foto © vigili del fuoco).

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pinzolo e Madonna di Campiglio che hanno domato le fiamme e bonificato l’area interessata al rogo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo. Il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini e i tecnici hanno compiuto un sopralluogo e il primo cittadino ha auspicato, visto che la parte interna non è stata intaccata dalla fiamme, “in una riapertura in tempi brevi“.