In crescita le presenze nella Skiarea Campiglio, Felicetti: “Ottima stagione”

venerdì, 8 marzo 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – La stagione invernale nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta sta proseguendo alla grande con sciatori e snowboarder che affollano le piste. Con l’ultima nevicata Madonna di Campiglio e l’intera skiarea, che comprende Folgarida-Marilleva e Pinzolo, ha una veste tipicamente invernale, con tutte le piste – 150 chilometri a disposizione – aperte e perfettamente innevate. Turisti italiani e stranieri, con quest’ultimi che in questo periodo sono in maggioranza, si stanno divertendo.

A Campiglio sono finora giunti comitive di stranieri e gruppi provenienti da oltre 40 Paesi, mentre a livello nazionale sono giunti turisti da ogni regione, con un incremento da Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio. La skiarea sta registrando presenze e passaggi superiori alla scorsa stagione che aveva fatto segnare il record di sempre.

“Siamo soddisfatti di come sta andando questa stagione invernale – racconta Bruno Felicetti (nel video) direttore generale di Funivie Campiglio – con presenze superiori allo scorso anno e un ritorno molto importante di stranieri e clientela italiana non solo nei periodi canonici”. “Gli importanti risultati ottenuti – prosegue Bruno Felicetti – ci danno fiducia per il futuro. Stiamo già lavorando per migliorare con importanti novità nelle prossime stagioni”.

La stagione proseguirà fino ad aprile: a Madonna di Campiglio si scierà fino a domenica 14 aprile, mentre Folgarida-Marilleva e Pinzolo chiuderanno una settimana prima. Le prossime settimane sono ricche di eventi e opportunità per gli appassionati di sci e snowboard, con il grande richiamo dell’Ursus Snowpark, una delle migliori aree per il freestyle a livello mondiale e il gran finale sarà il “Super Grosté“, ultimo atto di una stagione di grandi soddisfazioni.

di Angelo Panzeri