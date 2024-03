Il Trentino e la comunità di Saone piangono Nicola Marchiori

domenica, 3 marzo 2024

Saone (Trento) – Lutto nella comunità trentina: è morto Nicola Marchiori (nella foto), 27 anni. Un tumore non ha lasciato scampo al giovane, fratello dell‘assessore provinciale Simone, segretario del Patt.

Nicola Marchiori, viveva a Saone, lascia i genitori Anna e Attilio, il fratello Simone, la fidanzata Angelica e tanti amici che nelle ultime ore hanno inviato messaggio di cordoglio ai familiari. Il funerale di Nicola Marchiori di terrà martedì, 5 marzo, alle 14:30, nella chiesa parrocchiale di Saone.

Il ricordo del fratello Simone: “Chi l’avrebbe detto, quando scherzando dicevamo di essere quasi due figli unici per la differenza di età, ma anche di carattere, che avrei dovuto davvero salutarti prima del tempo e affrontare da solo ciò che l’avvenire ci presenterà sulla strada. Adesso è il momento dei ricordi.

La malattia: lì per lì una cosa da niente. Piccola operazione e si risolve. Ma poi servivano delle cure, poi altre… doveva essere solo una piccola parentesi per poi tornare meglio di prima.

E invece non è stato così. E mi spiace ancora di più di non essere stato all’altezza di starti ancora più vicino, o di dirti la parola giusta in certi momenti. O di esser riuscito a farti il regalo che avevo pensato per i tuoi 28 anni, fra meno di quindici giorni: volevo regalarti un viaggio lontano per tornare a vivere dopo la parentesi della malattia e festeggiare la laurea con la tua Angelica. Il destino è ingiusto quando interrompe prima del tempo sogni, progetti, aspettative e anche se non pensavo di doverti salutare, adesso accompagnaci e non lasciarci soli Ciao Nicola, ciao fratellino”.