I sindacati chiedono più controlli sui bus della Val Rendena

mercoledì, 13 dicembre 2023

Tione (Trento) – Insulti, diverbi con il conducente del bus, persone che salgono senza biglietto: crescono gli episodi di maleducazione sui bus della Val Rendena. Una situazione che sta diventando insopportabile, per questo la Uil Trentino Trasporti ha raccolto il disagio degli autisti, che nelle ultime settimane hanno anche chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per il comportamento offensivo di un giovane utente.

Per sanare la situazione è stata avanzata dal sindacato alla società Trentino Trasporti la richiesta di potenziare i controlli, mentre la società che gestisce il trasporto su gomma ha parlato di casi limitati. Il conducente del bus, secondo la Uil trasporti, deve effettuare il servizio in sicurezza e non deve assolvere ad altri compiti, tra cui quello della sicurezza che spetta ad altre figure professionali.