I grandi carnevali delle Giudicarie: eventi a Tione e Storo

sabato, 3 febbraio 2024

Tione (Trento) – Da Tione a Storo, tornano gli eventi più divertenti e irriverenti dell’anno. Fervono i preparativi per i due maggiori carnevali delle Giudicarie, il Gran Carnevale Giudicariese a Tione e il Gran Carnevale di Storo, e ormai da qualche mese gli organizzatori sono al lavoro per poter organizzare al meglio le due feste mascherate. Sfilate, serate, gastronomia: per una settimana il territorio sarà all’insegna dell’allegria e dei colori.

Nelle Giudicarie il sentimento carnevalesco è una tradizione che arriva da tempi lontani. Oggi queste manifestazioni sono di notevole importanza per il territorio, e sono in grado di mobilitare tantissime persone provenienti da tutta la Provincia e dalla vicina Lombardia per assistere ai momenti di festa che coinvolgono le borgate dal giovedì al martedì grasso.

Questi momenti trovano i loro prodromi in tempi antichi e le prime testimonianze, riguardanti lo svolgimento del Carnevale di Tione, risalgono addirittura al 1887, quando si preparavano delle feste in piazza e si distribuivano gratuitamente i bigoi alla cittadinanza. Il Gran Carnevale Giudicariese vanta infatti una storia lunga 136 anni.

Oggi sono numerosi gli eventi che coinvolgono la borgata, a partire dal tour della Regina e delle sue vallette, che nei giorni precedenti la settimana grassa faranno visita alle scuole materne del territorio, alla Scuola Musicale Giudicarie e al Circolo Anziani di Tione. Il vero e proprio Carnevale Giudicariese si apre, poi, con la consegna da parte del sindaco di Tione delle chiavi del Paese alla Regina del Carnevale che le conserverà fino al martedì grasso. La festa entrerà nel vivo, sabato 10, con il “Carnevale dei Popi e Putei” al pomeriggio e il “Festione di Carnevale” al Palatennis la sera con ospiti d’eccezione del calibro di Willy William e l’estrazione dell’ordine dei carri della sfilata del martedì grasso.

Ed è proprio il martedì, con i suoi 136 anni di tradizione, il cuore di questa manifestazione. I carri allegorici e i gruppi mascherati sfileranno per il centro storico, con l’esibizione finale in piazza Cesare Battisti. Durante la giornata sarà distribuita anche la tradizionale polenta e salamino. La sera si aprirà con la Slargada, un aperitivo in attesa del Festione al Palatennis, dove si terranno le premiazioni di carri e gruppi, accompagnati dalla musica di Paolo Ortelli.

Corollario del Gran Carnevale Giudicariese è la rassegna gastronomica. Da giovedì 8 a martedì 13 febbraio sarà possibile degustare piatti a tema “La tradizione carnevalesca” nei ristoranti aderenti delle Giudicarie.

Anche il Gran Carnevale di Storo annovera una tradizione decennale ed è giunto alla sua 55^ edizione. Era stato creato un po’ per scherzo, nel 1967. L’idea del Carnevale nacque da un desiderio: quello di rendere davvero unica e speciale questa festa. Fu così che vennero realizzati i primi carri che raccontavano il gossip del paese, le attualità della nazione, a volte attraverso stupende burlesque.

La peculiarità di questa manifestazione è il primato di carnevale più grande in Europa riservato ai carri statici. Queste strutture allegoriche sono infatti talmente grandi, da impedirne il passaggio nelle vie del centro storico e costringere così la Pro Loco di StoroM2 a farli posizionare lungo un circuito allestito alla periferia della borgata. Tradizionalmente è quindi il pubblico a sfilare tra i carri per godersi lo spettacolo.

Anche quest’anno saranno i bambini ad aprire il tradizionale appuntamento carnevalesco della Valle del Chiese, il giovedì grasso, a cui seguirà sabato 10 febbraio con l’Opening Party con special guest Simone Comincioli e Leonardo Mazzari di RADIO 51 e Hellmate e i Muppets Cover Band in una serata riservata ai maggiori di 16 anni.

Domenica 11 febbraio sarà la volta dei giovani sfilare per il centro storico di Storo per poi raggiungere il palazzetto Storo E20, e, come da tradizione, il Gran Carnevale di Storo 2024 entrerà nel vivo il Martedì Grasso (martedì 13 febbraio) con la prima esibizione dei carri allegorici, musica e bar dalle ore 13.30. I Polenter di Storo cucineranno dal tardo pomeriggio la tipica polenta Carbonera. Dalle ore 18 alle ore 03.00 ci sarà musica con Dj Catta presso la Tensostruttura.

Il gran finale arriverà sabato 17 febbraio con la seconda grande esibizione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, alcuni provenienti dai carnevali limitrofi. Dalle ore 17:30 la festa si sposterà presso la tensostruttura, dove si potrà degustare la tipica polenta carbonera e dalle 22.30 tutti al palazzetto Storo E20 per la serata conclusiva, in compagnia della speciale animazione disco di 90 Wonderland – Il party degli anni 90.

Verso mezzanotte si terranno le premiazioni di carri esterni e interni e dei gruppi mascherati che hanno partecipato al Gran Carnevale di Storo.