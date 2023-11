Guida l’auto senza assicurazione in Val Rendena, denunciato cuoco

mercoledì, 15 novembre 2023

Tione di Trento (Trento) – Alla guida dell’auto senza copertura assicurativa. Gli accertamenti degli operatori della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento, eseguiti ieri durante un controllo nella zona di Ponte Arche, hanno infatti appurato che l’uomo si era messo alla guida della sua Bmw sprovvista di copertura assicurativa, non solo, la stessa era già trovata in circolazione senza assicurazione dalla Polstrada di Bressanone che l’aveva posta sotto sequestro pochi giorni prima.

Per il proprietario è così scattata l’immediata procedura per la confisca definitiva del mezzo, oltre a sanzioni per più di 2.000 euro e la segnalazione al Commissario del Governo che valuterà la revoca definitiva della patente di guida al conducente, un uomo residente in Val Rendena dove lavora come cuoco.

Red. Cro.