Grande serata a Pinzolo, Arianna eletta Miss Val Rendena

lunedì, 31 luglio 2023

Pinzolo (Trento) – Una grande serata nel segno della bellezza. In una piazza Carera a Pinzolo (Trento) gremitissima ieri sera si è svolta l’ottava tappa delle selezioni provinciali del concorso nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige (nelle foto le ragazze premiate, la vincitrice Arianna e la sfilata di moda).

Durante la serata hanno sfilato 18 candidate, presentate da Sonia Leonardi, titolare della Soleo Show model agency, per contendersi il titolo di Miss Val Rendena e il pass per le finali regionali di miss italia 2023.

Presente, come di prassi una selezionata giuria a cui è stato dato il compito di valutare le ragazze nelle varie uscite, presieduta da Rainhold Dal Mazzo, membro della “24H Val Rendena”. Tra i giurati molte ex Miss, tra cui anche Francesca Stenghel, Miss Val Rendena uscente e finalista a Miss Italia con la fascia di Miss Rocchetta Trentino Alto Adige vinta a Brunico.

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione della Proloco con Sandro Ducoli e tutto il suo staff, del Comune e della Apt Campiglio Val Rendena.

Sette le ragazze fasciate: la vincitrice, Miss Val Rendena, incoronata dal presidente di giuria, è stata la bellissima Arianna Chiechio, 18 anni di Rovereto, studentessa amante della palestra e della ginnastica artistica. Ha ricevuto in regalo una seduta di armocromia, offerta dalla giurata Verena Suraci, ex Miss e ora consulente di immagine di Rovereto. Inoltre, è stata omaggiata di un weekend presso l’Hotel Quadrifoglio di Pinzolo.

Questo titolo le permetterà l’anno prossimo di tornare come madrina per l’elezione della nuova Miss Val Rendena e di essere presente a numerosi eventi a Pinzolo.

Al secondo posto, ad aggiudicarsi il titolo di Miss Rocchetta, Elisa Benoni, fisico atletico, 18 anni, di Trento studentessa di scienze umane.

Miss Framesi, terza classificata è stata Laura Del Fabbro, 25 anni di Laghetti di Egna, studentessa di scienze della formazione. Laura è molto sportiva infatti pratica padel, nuoto, ginnastica artistica e pallavolo.

Il titolo di Miss Pinzolo, quarta classificata è stato conquistato dalla italo-venezuelana Gema Zarina, 29 anni di Trento, mamma di due bambine e laureata in scienze della comunicazione.

A salire sul quinto gradino del podio è stata la diciannovenne di Trento Martina Ambrosi, segretaria e la sua grande passione è la danza e l’equitazione.

Parimerito al sesto posto per Chiara Peterlini e Sofia Martinelli, 26 anni di Terragnolo la prima, e 20 anni di Pergine la seconda. Chiara è una responsabile di negozio e amante del teatro e della palestra, mentre Sofia fa la cameriera e pratica atletica.

Ad arricchire le uscite in passerella delle ragazze ha contribuito la nota stilista Ivana Penasa dell’Atelier Rivablanca di Cles che in occasione dei suoi trent’anni di attività ha realizzato un’elegante collezione.

La sfilata, molto applaudita, è stata aperta da alcuni abiti storici, proseguendo poi con gli abiti della banda di Pinzolo, seguiti da colorati outfit casual. In chiusura hanno sfilato eleganti abiti da sera e un romantico abito da sposa.

L’hair look delle ragazze è stato curato per Framesi, marchio leader nel settore hair fashion, dallo staff del salone Michela Style di Michela Largaiolli di Dimaro Folgarida e dal Salone Elisabetta di Cles di Monica Odorizzi.

Gli ultimi due appuntamenti con le selezioni provinciali per qualificarsi alle finali regionali: mercoledì 2 agosto a Cortina sulla Strada del Vino e domenica 6 agosto a Spormaggiore in piazza della Chiesa.

La prima data delle finali regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto. In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia. Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner e a Sparkasse, sponsor della serata.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare

Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico. Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con gli organizzatori. Infatti quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia. Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo.

Iscriviti gratuitamente al Concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com – 0461 239111

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l'opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative.