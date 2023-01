Giorno della Memoria, cerimonia e medaglie d’onore a otto trentini

venerdì, 27 gennaio 2023

Trento – In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, il Commissario del Governo reggente, vice prefetto vicario Massimo Di Donato, alla presenza del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti e del vicesindaco di Trento, Roberto Stanchina, autorità regionali e provinciali, civili e militari, sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, studenti di una classe terza del liceo “Antonio Rosmini” di Trento, unitamente alle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche, ha consegnato le Medaglie d’onore concesse con decreto del presidente della Repubblica alla memoria di otto cittadini trentini, ex militari catturati in patria e sui fronti di guerra all’estero dopo l’8 settembre 1943 deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, tutti ormai deceduti.

Medaglia d’onore a Arcadio Corraini, Rugg ero Frizzi, Ettore Ghezzi, Giuseppe Hausbergher, Gino Martinelli, Bruno Maturi, Aldo Righi e Guido Trentin. Il conferimento di questo riconoscimento, come è stato ricordato, ha rappresentato una forma di risarcimento “morale” per onorare tutti coloro che hanno subito la sopraffazione di un’ideologia fondata sull’odio e sul razzismo.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti nell’intervenire alla cerimonia ha ricordato il valore della memoria, da trasmettere in particolare alle giovani generazioni. “Mi unisco al ricordo delle vittime dell’Olocausto, della Shoah e di tutti coloro che furono deportati nei lager nazisti – ha detto il presidente Fugatti – Come Provincia autonoma di Trento abbiamo sostenuto il progetto Living Memory. Un’occasione formativa per imparare dalla storia, evitare che eventi simili accadano di nuovo in futuro, fornire ai nostri giovani strumenti per leggere e interpretare il nostro presente”.

Nei diversi interventi è emersa l’esigenza di tramandare la memoria alle nuove generazioni affinché il ricordo di quanto avvenuto divenga patrimonio condiviso, per non permettere che accada di nuovo. La cerimonia odierna si è affiancata alle numerose cerimonie ed iniziative culturali poste in essere sull’intero territorio.

Gli Insigniti delle Medaglie d’onore del Trentino

1. alla memoria di ARCADIO CORRAINI, internato militare Germania dal 10 settembre 1943 al 1° giugno 1944, ritira la Medaglia d’onore il figlio Romeo, accompagnato dal sindaco di Riva del Garda

2. alla memoria di RUGGERO FRIZZI, internato militare in Francia dal 9 settembre 1943 al 1° ottobre 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Fiorenza accompagnata dal Sindaco di Nomi

3. alla memoria di ETTORE GHEZZI, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 15 luglio 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Ivana accompagnata dal Sindaco di Ville d’Ananunia

4. alla memoria di GIUSEPPE HAUSBERGHER, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 17 agosto 1945, ritira la Medaglia d’onore il figlio Mario accompagnato dal vicesindaco di Trento

5. alla memoria di GINO MARTINELLI, internato militare in Austria dal 25 settembre 1943 al 5 maggio 1945, ritira la Medaglia d’onore il figlio Ivan accompagnato dal sindaco di Rovereto

6. alla memoria di BRUNO MATURI, internato militare in Germania dal 12 settembre 1943 all’8 maggio 1945, ritira la Medaglia d’onore la figlia Annamaria accompagnata dal sindaco di Pinzolo

7. alla memoria di ALDO RIGHI, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 6 giugno 1945, ritira la Medaglia d’onore il nipote Ketty Corraini accompagnata dal sindaco di Riva del Garda

8. alla memoria di GUIDO TRENTIN, internato militare in Germania dal 9 settembre 1943 al 18 novembre 1944, ritira la Medaglia d’onore il nipote Sergio Trentin accompagnato dal sindaco di Telve di Sopra.

Una corona di alloro in ricordo delle vittime dei campi di concentramento

Giorno della Memoria, l’assessore Spinelli a Rovereto: “Umanità e rispetto delle persone, valori irrinunciabili”

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha partecipato nel pomeriggio di oggi a Rovereto alla cerimonia in ricordo di quanti persero la vita nei campi di concentramento nazifascisti. “Tenere viva la memoria di chi ha perso la propria vita, è stato sottratto ai propri affetti e ai propri cari, significa tenere viva anche la nostra memoria collettiva, ancor più oggi in cui alcuni valori rischiano di essere minacciati” le sue parole.

Arco ha celebrato la Memoria delle Shoah

Nel giorno dedicato alla memoria della Shoah il Comune di Arco come tradizione ha ricordato le persone che da Arco furono deportate ad Auschwitz e non fecero più ritorno, Eva Haas Flatter, Gino Tedeschi e Arturo Cassin, e Leo Zelikowski, internato e sopravvissuto, straordinario testimone di pace, insignito nel 2008 della cittadinanza onoraria del Comune di Arco, scomparso nel 2012 all’età di 102 anni. La cerimonia, come sempre molto partecipata, si è tenuta al monumento a loro dedicato in via Bruno Galas. Per l’amministrazione comunale c’erano il sindaco Alessandro Betta, l’assessore alla cultura Guido Trebo e una rappresentanza della Giunta. Presenti anche alcuni consiglieri comunali, tra cui Tommaso Ulivieri, che ha la delega, tra l’altro, all’Inclusione, ai diritti civili e alla pace, e Giancarla Tognoni, responsabile dell’Ufficio cultura. Ancora, presenti il parroco, don Francesco Scarin, il Gruppo Alpini con il capogruppo Giorgio Vivori e il consigliere di Zona Mario Gatto, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine, della polizia locale e della Croce Rossa.

Come di consueto ha preso parte alla cerimonia la professoressa Maria Luisa Crosina, insignita l’anno scorso in questa stessa occasione del Gonfalone d’Argento, segno dell’onorificenza al merito della città di Arco per i meriti legati alla ricerca e alla promozione della cultura, specialmente nell’ambito della storia delle persecuzioni razziali, e in particolare all’attività di ricerca e documentazione che ha portato alla scoperta delle vicende degli ebrei arcensi deportati e alla realizzazione del monumento loro dedicato ad Arco.

La professoressa Crosina ha ricordato le vicende del 1943 ad Arco e l’attività di ricerca con cui ha ricostruito quanto accaduto, che ha portato alla realizzazione del monumento dedicato ai deportati da Arco e alla celebrazione, nel 1993, della prima Giornata della Memoria, molto prima che fosse istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (cosa che avvenne nel 2005).

Gli interventi istituzionali sono stati a cura dell’assessore Trebo e del sindaco Betta, che hanno sottolineato l’importanza di celebrare la Memoria, allo stesso tempo denuncia di un orrore del passato e impegno per una strada nuova di convivenza e di rispetto, nonché dichiarazione rituale e solenne del più assoluto rifiuto della violenza e di qualsiasi forma di discriminazione.

Il sindaco Betta assieme alla professoressa Crosina hanno quindi deposto un sasso alla base del monumento, secondo l’antichissima tradizione con cui il popolo ebraico ricorda i cari scomparsi, e assieme all’assessore Trebo hanno acceso e deposto, ognuno, una candela. In chiusura il coro dell’associazione Lega Vita Serena ha intonato alcuni canti.