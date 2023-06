Furti di bancali Epal a Tione di Trento, la Polizia locale risolve il caso

domenica, 11 giugno 2023

Tione di Trento – Risolto il caso sui furti di bancali Epal a Tione di Trento.

LA VICENDA

Nel corso della stagione invernale sono giunte segnalazioni al Comando della Polizia Locale delle Giudicarie riguardanti ingenti furti di bancali marchiati “Epal” perpetrati ai danni di aziende locali operanti principalmente nel comune di Tione di Trento.

Le risultanze della videosorveglianza comunale hanno fornito elementi sufficienti per far partire le indagini; in particolare venivano identificati, in luoghi limitrofi alle aziende defraudate, alcuni autocarri riconducibili ad un’azienda di trasporto con sede a Trento.

Sulla base di queste informazioni è stata disposta un’attività mirata ad identificare i reali utilizzatori di tali veicoli simulando dei banali controlli relativi al Codice della Strada. Nel contempo sono stati però posizionati dei localizzatori GPS per ricostruire il percorso di alcuni bancali utilizzati come “esca”.

Avendo così uno scenario molto più chiaro, il personale della Polizia Locale, dopo un ultimo appostamento, seguendo la traccia GPS dei pallet, si è portato all’interno della sede di un’azienda terza, situata anch’essa nella Valle dell’Adige, dove ha sequestrato il carico rubato, acquisendo presso la stessa ditta la documentazione relativa alle vendite sospette di bancali oggetto di furto, quasi un migliaio quelli acclarati.

“Anche se ai non addetti ai lavori può sembrare semplicemente un pezzo di legno, merce di scarto o comunque di modico valore, bisogna considerare che un pallet marchiato Epal, anche se usato, vale sul mercato più di 20 euro. Va da sé come molte centinaia di pallet spariti nel nulla costituiscano un danno economico ingente. Inoltre, senza voler fare allarmismo, va osservato che in altre realtà, non troppo lontane dalla nostra, dietro a questi furti si celano reati che vanno dal riciclaggio, alla false fatturazioni, un ambito quantomeno oscuro del trasporto e della logistica che a volte è gestito da organizzazioni malavitose”, il commento del comandante Carlo Marchiori. Il fascicolo, dal punto di vista penale, è stato inoltrato alla Procura della Repubblica che sta portando a termine le indagini.