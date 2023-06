Furgone finisce in un un torrente a Canazei: sette feriti

venerdì, 30 giugno 2023

Trento – Sette feriti, di cui un ragazzo di 11 anni, è il bilancio dell’incidente accaduto in mattinata in territorio di Canazei (Trento). Il grave incidente è avvenuto in località Pian dei Schiavaneis, sulla strada che da Canazei conduce al Passo Sella, dove un pulmino è uscito di strada nei pressi di un ponte, finendo nel sottostante alveo del torrente.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, con una mobilitazione massiccia, ed ha visto intervenire il Corpo dei vigili del fuoco di Canazei con pinze idrauliche e polisoccorso, coadiuvato da quello di Vigo di Fassa e da quello di Pozza di Fassa giunto con la nuova autoscala distrettuale. Le operazioni sono state coordinate dal viceispettore dell’unione di Fassa. Sul posto anche il Soccorso Alpino Alta Val di Fassa e la squadra SAF del corpo permanente. Sette i feriti, affidati alle cure dei sanitari, giunti su ambulanze ed elisoccorso. Tra questi un ragazzino del 2012 di San Giovanni di Fassa, trasferito all’ospedale San Maurizio di Bolzano in elicottero, un uomo del 1956, uno del 1957 ed un altro del 1955, tutti e tre di San Giovanni di Fassa. Altri occupanti del furgone sono di Moena.

Le operazioni di recupero del mezzo in collaborazione con l’autogru del corpo permanente di Trento si sono concluse nella tarda mattinata.

di A. Pa.