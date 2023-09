Funivie Pinzolo: sabato 16 settembre l’assemblea annuale dei soci

giovedì, 14 settembre 2023

Pinzolo (Trento) – Assemblea annuale di Funivie Pinzolo Spa sabato 16 settembre, a partire dalle 17, al PalaDolomiti di Pinzolo. Oltre all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2023 verrà presentato ai soci il primo Bilancio di Sostenibilità di Funivie Pinzolo.

Chiuderanno l’assemblea le comunicazioni del presidente Roberto Serafini (nella foto) e l’aggiornamento sui lavori per la realizzazione del nuovo impianto – telecabina 10 posti – che entrerà in funzione a dicembre 2023, in sostituzione della seggiovia 4 posti Prà Rodont – Doss del Sabion.