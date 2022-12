Funivie Pinzolo diventa Carbon Neutral, Baldessarri: “Patto con l’ambiente e le generazioni future”

martedì, 20 dicembre 2022

Pinzolo – Funivie Pinzolo Spa muove un nuovo, decisivo passo nel suo percorso di sostenibilità e, dopo la certificazione ambientale ottenuta per la prima volta nel 2004 e rinnovata fino al 2025 e la certificazione di sostenibilità integrata “SI Rating” livello Start con il punteggio del 60% ottenuta durante l’estate, annuncia la neutralità carbonica da un lato riducendo e dall’altro compensando le proprie emissioni di CO₂.