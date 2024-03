Frontale tra furgone e camion a Saone, morto 20enne e due feriti

venerdì, 29 marzo 2024

Roncone (Trento) – Scontro tra furgone e autoarticolato sulla statale 237 all’altezza di Saone, muore Federico Facchin, 20 anni, di Roncone. Il giovane era alla guida del furgone che sulla statale del Caffaro quando, per cause al vaglio de carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, si è scontrato frontalmente con il mezzo pesante e non ha avuto scampo. Ferito anche un ragazzo che era con il 20enne sul furgone, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il conducente dell’autoarticolato è stato accompagnato all’ospedale di Tione.

Sul posto i sanitari del 118 Trentino Emergenza giunti con un’ambulanza, automedica e l’elisoccorso, che hanno constatato il decesso del 20enne e prestato le prime cure ai due feriti, i carabinieri e i vigili del fuoco di Tione. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.