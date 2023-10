Finanziamenti provinciali per Polo temporaneo scolastico di Roncone e restauro Casa Jellici a Tesero

sabato, 14 ottobre 2023

Roncone – 933.808,18 Euro rappresentano la cifra che la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli enti locali, ha deciso di destinare, a titolo di finanziamento, all’intervento di “Realizzazione di una scuola prefabbricata sede temporanea del Polo scolastico di Roncone sulla p.f. 876 in C.C. Roncone nel comune di Sella Giudicarie”, opera proposta dal Comune di Sella Giudicarie. L’importo di progetto è di 1.617.260,22 Euro, di cui 450.000 Euro rappresentano la quota sostenuta con risorse stanziate nel bilancio comunale.

L’attuale sede della scuola a Roncone sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che sarà finanziato nell’ambito del PNRR.

Non essendo stata trovata un’altra sede idonea presso altri edifici, si è optato per la realizzazione di una struttura costituita da 58 moduli prefabbricati, in cui svolgere al più presto l’attività della Scuola primaria e secondaria di primo grado, in un’area (p.f. 876 del C.C. di Roncone) nella zona artigianale, di proprietà comunale, considerata adatta.

Questa soluzione dovrà servire per il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola di Roncone. Indicativamente si prevedono 2-3 anni scolastici. Attualmente la scuola è frequentata da 140 alunni suddivisi in Scuola primaria e secondaria di primo grado oltre al personale.

Restauro di “Casa Jellici” a Tesero, c’è il finanziamento di oltre 2,7 milioni di euro

La Giunta provinciale ha dato via libera al finanziamento per il restauro architettonico di “Casa Jellici”, intervento promosso dal Comune di Tesero. Il sostegno assegnato all’opera, con risorse provinciali del Fondo sviluppo locale, ammonta a 2.707.043,16 euro, pari al 95% della spesa ammessa. Ha così ricevuto esito positivo l’istruttoria amministrativa e tecnica circa la domanda di contributo, sulla base della quale l’intervento è stato definito rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio.

Il Comune di Tesero prevede la realizzazione nell’edificio di un polo museale capace di coniugare alcuni temi culturali identitari e rappresentativi del territorio. Così da risultare attrattivo e contribuire al rilancio del centro storico di Tesero, all’offerta culturale e turistica dell’intera val di Fiemme, anche in vista dell’evento olimpico e paralimpico di Milano Cortina 2026.