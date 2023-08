Fiavé: maxi multa ad autisti senza patente e veicoli privi di assicurazione

martedì, 22 agosto 2023

Tione (Trento) – Due veicoli senza assicurazione, uno dei quali già precedentemente sottoposto a sequestro, con entrambi i conducenti senza patente, uno perché revocata dal Commissario del Governo e l’altro perché non convertita. È il bilancio delle violazioni più gravi accertate in una sola giornata di controlli effettuati dalla Polizia Locale delle Giudicarie di Tione (Trento).

I fatti sono avvenuti nei comuni di Fiavè, con la fattiva collaborazione della confinante Polizia Locale dell’Alto Garda, e a Porte di Rendena durante i controlli di routine della pattuglia impegnata nel servizio di controllo del Codice della Strada. Ai due trasgressori sono state contestate sanzioni per diverse migliaia di euro ed i veicoli sono stati sequestrati.

“Considerato il grave pericolo di questi fenomeni – sostengono alla Polizia Locale delle Giudicarie – che di riflesso portano i conducenti a sottrarsi ai controlli stradali dandosi alla fuga e creando grave pericolo agli altri utenti della strada, in questo periodo sono intensificati e maggiormente mirati i nostri controlli sulle maggiori arterie di accesso viario al territorio di competenza. Ricordiamo infine come la presunta “solidarietà” tra automobilisti che si attua lampeggiando per segnalare le postazioni delle Forze di polizia, non solo è vietata, ma porta come prima conseguenza l’impossibilità di intercettare gli autori di queste gravi violazioni”.