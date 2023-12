Festa di San Silvestro da Campiglio all’Alpe Cimbra: fiaccolate, musica e balli

domenica, 31 dicembre 2023

Trento – In Trentino sono numerosi gli eventi della notte più lunga dell’anno. Nelle località di villeggiatura – da Madonna di Campiglio all’Alpe Cimbra – sono in cartellone appuntamenti di grande richiamo.

Madonna di Campiglio – In Piazza Sissi, nel centro di Madonna di Campiglio ospiterà tutti per il conto alla rovescia e per festeggiare insieme il Nuovo Anno, con tanta musica e divertimento. Oggi dalle 22:30, l’appuntamento con la festa di Capodanno con Andrea & Michele di Radio DeeJay.

Domani la fiaccolata di Capodanno: lo spettacolo, atteso dalle migliaia di ospiti che hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Madonna di Campiglio, avrà luogo dalle 18 del 1° gennaio lungo il leggendario Canalone Miramonti, la pista della Coppa del Mondo di sci. Maestri ed istruttori degli sci club insieme ai loro allievi, disegneranno suggestive coreografie illuminando la serata del 1 gennaio con il chiarore delle fiaccole.

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax con tanti appuntamenti da non perdere per Capodanno. Le fiaccolate e la festa in piazza a Folgaria. Il programma: oggi a Fondo Grande, scuola Sci Folgaria, ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18; oggi a Serrada ritrovo alle17 e inizio fiaccolata alle 17:30. Aperta al pubblico. A seguire vin brulè e spettacolo pirotecnico nel piazzale della Chiesa di Serrada; oggi a Lavarone, scuola Sci Lavarone, ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata ore 18:30. Aperta al pubblico, anche bambini. Si svolgerà su una pista rossa; 1° gennaio 2024 a Costa, scuola Sci Folgaria, ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18.

A Folgaria, in piazza Marconi, Capodanno in piazza: un magico Capodanno nel centro di Folgaria dalle 22 si accende la festa con la musica e immagini, alle 22:30 il karaoke offre un premio dalla città di Folgaria e alle 23:30 inizierà il dj set con Radio80 che accompagnerà al count down finale delle 24 per poi ballare e festeggiare insieme fino alle 2.