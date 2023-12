Esercizio abusivo delle professioni, cinque denunciati a Campiglio

venerdì, 15 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Proseguono i controlli amministrativi durante le festività natalizie. Un cittadino italiano è stato denunciato da personale della Polizia Amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di addetto alla sicurezza, unitamente ad altre 5 persone impiegate per i relativi controlli.

In occasione del concerto organizzato dalla band polacca “Enej” nella splendida cornice di Piazza Sissi, a Madonna di Campiglio (Trento), la Polizia di Stato ha disposto un importante servizio di ordine pubblico, finalizzato a garantire la sicurezza delle oltre 2.000 persone presenti, tra cui moltissimi giovani.

Focus specifico è stato dedicato al rispetto della normativa in tema di servizi di sicurezza. Infatti, predisposto un servizio di osservazione, venivano individuate 5 persone impegnate nell’attività di security. Dagli approfondimenti effettuati è emerso come nessuno degli stessi possedesse le prescritte autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento di tale impiego, mentre il titolare della ditta che li aveva ingaggiati era privo della licenza prefettizia. Tutti i soggetti sono stati quindi denunciati per l’esercizio abusivo dell’attività di addetti alla sicurezza, mentre sono in corso approfondite verifiche sulla ditta appaltatrice.