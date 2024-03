E’ tempo di Red Bull Hammers With Homies a Madonna di Campiglio

mercoledì, 27 marzo 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – È tempo di preparare le tavole da snowboard per due giorni di pura adrenalina, creatività e divertimento sulle spettacolari piste di Madonna di Campiglio per la terza edizione del Red Bull Hammers With Homies.

Partito il countdown all’evento che si svolgerà nel cuore del Trentino proprio nel weekend di Pasqua e, tra pochi giorni, sarà il momento di vivere l’incredibile spettacolo sulla neve, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati dello snowboard e non solo. “La perla delle Dolomiti del Brenta” fornirà lo scenario perfetto per questa straordinaria competizione in cui gli atleti appartenenti a 16 team provenienti da tutto il mondo, si sfideranno a colpi di trick, creatività e gioco di squadra, su due tracciati adrenalinici e spettacolari, preparati appositamente per l’occasione dal team di F-Tech e dalla crew di shaper dell’Ursus Snowpark. Foto @Gabriele Seghizzi – Red Bull Content Pool.

Red Bull Hammers With Homies non è solo una competizione, ma anche un’occasione straordinaria per gli appassionati di snowboard (e non solo!) di tutto il mondo di incontrarsi, condividere la loro passione e celebrare lo spirito dello sport, oltre che divertirsi al ritmo della musica dei Red Bull Djs.

Questo il programma del weekend pasquale sulla neve

sabato 30 Marzo presso località Fortini (partenza cabinovia Grosté): Rail Jam.

Preparatevi a uno spettacolo mozzafiato mentre le squadre composte da 3 riders ciascuna si sfidano in una competizione entusiasmante sul set up costruito appositamente per la rail jam. Assicuratevi di essere presenti per assistere a salti incredibili e acrobazie mozzafiato!

domenica 31 Marzo presso l’Ursus Snowpark: Slopestyle Competition.

La domenica sarà il momento di salire in quota e godersi lo spettacolo dello slopestyle al magnifico Ursus Snowpark. Preparatevi a essere stupiti dalle abilità e dalla creatività dei partecipanti mentre affrontano le sfide del tracciato.

Inoltre, i Red Bull Djs faranno vibrare tutto il pubblico durante la serata di sabato 30 marzo presso il Fortini dopo la rail jam con la musica di: Young Miles, Damianito e ANGIE. Saranno loro a mettere il ritmo alla vostra esperienza, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che renderà indimenticabile ogni momento trascorso sulle piste di Red Bull Hammers With Homies. Preparatevi a una serata indimenticabile di musica, divertimento e amicizia.

Quest’anno, per assistere alla rail jam di sabato e ballare sotto cassa durante il dj set, sarà necessario premunirsi di un biglietto gratuito tramite registrazione con mail e numero di cellulare sulla piattaforma Ticket SMS (link disponibile sui canali ufficiali dell’evento).

Tutti pronti e carichi per partecipare a questo straordinario evento e a vivere da vicino l’emozione della terza edizione di Red Bull Hammers With Homies, uno degli eventi più emozionanti dello snowboard internazionale, nello scenario spettacolare di Madonna di Campiglio in Trentino per un weekend pasquale speciale.