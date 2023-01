Svelata la Ducati 2023 a Campiglio, Serafini: “Ospitiamo un’eccellenza”

lunedì, 23 gennaio 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – E’ stata svelata a Madonna di Campiglio (Trento) la stagione del team Ducati e i numeri delle moto dei campioni nella stagione agonistica 2023. All’evento “Campioni in pista” erano presenti i campioni del mondo Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista e i due compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi.

Durante la presentazione Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, ha illustrato i progetti della scuderia di Borgo Panigale: “Il 2022 è stato un anno eccezionale per noi – ha affermato Claudio Domenicali – abbiamo centrato risultati ma visti prima e puntiamo a proseguire questo percorso di crescita nel 2023″.

VIDEO



Sono poi saliti sul palco il presidente di Apt Madonna di Campiglio, Tullio Serafini, e il direttore Audi Italia, Fabrizio Longo, che hanno sottolineato il legame tra Campiglio e Audi in questi dieci anni. “Sono – ha ricordato il presidente di Apt, Tullio Serafini (nel video) – due giornate importanti per Campiglio e il nostro territorio: ospitiamo Ducati, un’eccellenza che presenta la stagione del team e il nostro auspicio è che possa andare avanti nel tempo”. Da anni Campiglio è legata ai motori e la conferma arriva dalla partnership con Audi come evidenziato da Fabrizio Longo: “Sono dieci anni che abbiamo questo legame con Campiglio e abbiamo centrato grandi obiettivi”. Campiglio – ha aggiunto Tullio Serafini – “ è legata ad Audi da una solida partnership basata sulla condivisione di valori come rispetto per l’ambiente, passione per la montagna e voglia di superare i propri limiti per creare sempre le migliori performance sostenibili, a testimonianza della forte vocazione sportiva ha recentemente ospitato la suggestiva tappa di slalom maschile della Audi FIS Ski World Cup, l’appuntamento in notturna sulla 3Tre. Il legame tra Audi e Madonna di Campiglio prosegue quindi riconfermando l’impegno nel perseguire la stessa strada verso un futuro più sostenibile”.

Le immagini dei successi del 2022 e le nuove moto – GP23 e le Panigale V4R ufficiali che saranno al via della stagione – hanno caratterizzato la mattinata, con le quali la Ducati cercherà di difendere nel 2023 i titoli conquistati in MotoGP e in Superbike nel 2022. Poi Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista, campioni del mondo in carica, hanno svelato i numeri – 1 – delle moto, mentre i compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi, avranno rispettivamente il numero 23 e 21.

GLI EVENTI – In occasione di “Campioni in Pista” e organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Ducati presenta sulla neve, per la prima volta in contemporanea, il Ducati Lenovo Team e il Team Aruba.it Racing – Ducati.

Oggi alle 16 in piazza Sissi, ci sarà la presentazione ufficiale dei team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike accompagnata da musica e intrattenimento. Saranno presenti Francesco Bagnaia, Campione del Mondo MotoGP 2022 e Alvaro Bautista, vincitore, sempre nel 2022, del titolo mondiale Superbike insieme ai loro rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi, nella splendida cornice della “Regina delle nevi”.

di An. Pan.

