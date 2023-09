Dolomitica Run Half Marathon Val Rendena, boom di iscrizioni

giovedì, 14 settembre 2023

Pinzolo (Trento) – Il Comitato Organizzatore della “Dolomitica Sport Trentino”, è impegnato a gestire, un tanto inaspettato quanto straordinario riscontro di interesse per quella che fino all’anno scorso era una manifestazione “in erba” e che, stando ai numeri (500 iscritti, raddoppiate le presenze del 2022), giunge alla sua terza edizione con i tratti propri di un Grande Evento a caratura nazionale. Foto @RacePhoto – Stefano Morselli.

Si sta comunque parlando di una gara inserita in un contesto di grande appeal naturalistico, sebbene in Val Rendena, ai piedi delle Dolomiti di Brenta in Trentino, la stagione “canonica” sia di fatto terminata. E’ così che domenica 17 settembre, la “Dolomitica Run Half Marathon” rischia di portare in valle più di millecinquecento persone tra atleti ed accompagnatori.

Parlando di evento agonistico, bisogna premettere che quest’anno, accanto alla 21 km, la “Dolomitica Sport Trentino” ha affiancato una corsa non competitiva di 10 km, un’edizione “zero” che pur avendo la funzione di “test”, sta riscuotendo un grande successo, perché non apre solo a chi non è pronto per una lunghezza da Mezza, ma interessa tutti coloro che, su una distanza di 10 km, riescono ad esprimersi al meglio. E si parla anche di campioni, naturalmente.

Entrando nello specifico del percorso di gara, la Mezza Maratona si presenta come una corsa attraverso un “polmone verde” di 21 km lungo tutta la valle, su un tracciato completamente asfaltato che segue la suggestiva pista ciclabile attraverso luoghi incantevoli: dall’affascinante “Vetreria” di Carisolo, alla Piana dei masi tra Giustino e Caderzone, dal borgo di Strembo, ai prati con vista Adamello tra Spiazzo e Pelugo, dai boschi lungo il fiume Sarca di Porte di Rendena al traguardo, il vero spettacolo: un trionfo, l’ultimo giro sulla pista d’atletica, all’interno dello stadio di Sesena a Tione di Trento. La quota di partecipazione include, oltre alla medaglia di finisher e alla maglietta tecnica, gadget della gara, anche un attestato di partecipazione, il pettorale, il pacco gara, assistenza medica, microchip di cronometraggio, custodia indumenti personali, servizio di assistenti di gara “pace makers” professionisti, ristori lungo il percorso e all’arrivo, servizio docce e pasta party. Sarà inoltre messo a disposizione gratuitamente un bus navetta per riportare gli atleti dall’arrivo al luogo di partenza.

Per quanto riguarda la 10 km, essendo una “non competitiva” è aperta a tutti senza limitazioni. Il percorso è la parte più affascinante perché è disegnato per la maggior parte dei chilometri sul tracciato della Mezza, quindi con tutta la bellezza del caso: manto asfaltato, 100% nella natura. Il ritrovo è fissato domenica 17 settembre alle ore 8:45 presso il Bici Grill Rendena a Vigo Rendena, mentre la partenza sarà data alle ore 9:30. Iscrizioni ancora aperte e possibilità di farlo direttamente il giorno della gara dalle ore 7:30 alle ore 8:45 presso l’Ufficio Gara allestito al Bici Grill, aperto per il ritiro dei pettorali e la consegna del gadget. Alla stregua dei servizi dedicati ai partecipanti alla Mezza, verrà messo a disposizione anche per la “corta”, il trasporto vestiario fino al luogo dell’arrivo, i ristori ed il pasta party.

Domenica quindi, in piazza San Giacomo a Pinzolo, sono attesi tanti, tantissimi runners da tutta Italia, tra cui non potevano mancare alcuni nomi importanti. Come i keniani David Tum, vincitore in 63.04 (suo personale) della prima edizione della 21 km di Trento, Hosea Chemunyan, secondo all’edizione scorsa della Dolomitica Run e Lengen Lolkurraru, che torna in Rendena per prendersi la rivincita di un mancato piazzamento lo scorso anno e per questo risulta essere il favorito, l’uomo che potrebbe battere il record di gara. Atleta in gran forma, quest’anno ha vinto la 10 km di Muggia in 29.12 (personale), secondo alla 21 km dei Dogi (63.09 personale). Presente sulla linea di partenza anche Youssef Aich, atleta molto conosciuto in Italia per aver vinto molte gare in giro per il nostro Paese. Il suo personale nella Mezza è di 65.08.

Da segnalare tra le presenze femminili quella di Loretta Bettin (Atletica Paratico Brescia) che vanta un personale di 1.20.14 conquistato quest’anno a Verona e una vittoria nella 21 km della Marcialonga, dopo aver vinto nel 2022 la 26 km.

Atleti di casa schierati al gran completo, con la sorpresa di squadra, la giovane Giulia Marchesoni, che miete vittorie ad ogni prova e che pur non avendo velleità di risultato nella Mezza, visto che la sua specialità è la corsa in montagna, di certo non mancherà di essere protagonista tra le protagoniste.

Quella di domenica si preannuncia quindi un’edizione da record. Per la cronaca ricordiamo quelli della gara: il maschile, 1:04:53 di Leonce Bukuru conquistato nell’edizione 2022 ed il femminile che appartiene a Meseret Engidu Ayele fatto suo nella prima edizione del 2021.